Израиль вакцинирует 5-летних детей, а Британия не планирует усиливать карантин. Хроника коронавируса на 23 ноября

Марина Лисничук
Covid
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Израиль вакцинирует 5-летних детей, а Британия не планирует усиливать карантин. Хроника коронавируса на 23 ноября

Коронавирус за прошедшие сутки диагностировали еще у 448,7 тысяч жителей планеты. На 23 ноября количество всех инфицирований достигло почти 258,4 миллиона, из которых более 5 млн – смерти и 233,8 мн. – выздоровления.

Накануне в Израиле начали делать прививки 5-11-летнихм детям. А Украина оказалась второй в Европе по летальности от COVID-19 среди невакцинированных граждан.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 3 340 407 жителей Украины подхватили вирус за время пандемии. Из них 81 598 умерли и 2 773 490 побороли недуг. На сегодняшний день болеют около 485 тыс. граждан.

  • В Украине решили изменить правила карантина в "желтой" зоне. Теперь и в таких областях у посетителей заведений будут требовать предъявить COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

  • В Италии одобрили вакцинацию граждан третьей (бустерной) дозой. Ее можно будет получить спустя пять месяцев после полного курса иммунизации (двух доз).

Карта распространения COVID-19 в Украине
Главное на 23 ноября:

  • В Минздраве рассказали, что нужно знать беременным перед вакцинацией против COVID-19 и какой препарат выбрать.

  • Британский премьер Борис Джонсон указал на отсутствие оснований для вероятного возвращения страны к жизни в жестком карантине, сообщает The Guardian. Несмотря на увеличение инфицирований в Европе, Британия ужесточать ограничения не планирует.

  • В русском городе Краснотурьинск, что на Урале, провели крестный ход и молебен против коронавируса. При этом почти все участники были без масок, а социальная дистанция соблюдалась не всегда.

  • Почти 80% опрошенных украинских школьников заявили, что COVID-19 сильно повлиял на их жизнь. Каждый второй не хочет возвращаться к дистанционному обучению, а предпочитает учиться за школьной партой, передает ТСН.

  • Врач Татьяна Бондаренко объяснила, почему одна прививка против коронавируса не может гарантировать человеку защиты от него.

  • Больше всего случаев инфицирования за прошедшие сутки обнаружили в США – 74,2 тыс., Британии – почти 45 тыс., Германии – 40,5 тыс., РФ – 35,7 тыс. Украина по этому показателю – девятая в Европе и 12-я в мире.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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