Израиль вакцинирует 5-летних детей, а Британия не планирует усиливать карантин. Хроника коронавируса на 23 ноября

Коронавирус за прошедшие сутки диагностировали еще у 448,7 тысяч жителей планеты. На 23 ноября количество всех инфицирований достигло почти 258,4 миллиона, из которых более 5 млн – смерти и 233,8 мн. – выздоровления.

Накануне в Израиле начали делать прививки 5-11-летнихм детям. А Украина оказалась второй в Европе по летальности от COVID-19 среди невакцинированных граждан.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 340 407 жителей Украины подхватили вирус за время пандемии. Из них 81 598 умерли и 2 773 490 побороли недуг. На сегодняшний день болеют около 485 тыс. граждан.

В Украине решили изменить правила карантина в "желтой" зоне . Теперь и в таких областях у посетителей заведений будут требовать предъявить COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест .

В Италии одобрили вакцинацию граждан третьей (бустерной) дозой. Ее можно будет получить спустя пять месяцев после полного курса иммунизации (двух доз).

Со вторника, 23 ноября, медики Израиля начали кампанию по иммунизации против коронавируса детей от 5 до 11 лет. А в некоторых регионах страны, куда вакцины прибыли раньше, маленькие жители прививки получили накануне. Их делают вакциной Pfizer&BioNTech (Comirnaty).

В Минздраве рассказали, что нужно знать беременным перед вакцинацией против COVID-19 и какой препарат выбрать .

Британский премьер Борис Джонсон указал на отсутствие оснований для вероятного возвращения страны к жизни в жестком карантине, сообщает The Guardian. Несмотря на увеличение инфицирований в Европе, Британия ужесточать ограничения не планирует .

В русском городе Краснотурьинск, что на Урале, провели крестный ход и молебен против коронавируса. При этом почти все участники были без масок, а социальная дистанция соблюдалась не всегда.

Почти 80% опрошенных украинских школьников заявили, что COVID-19 сильно повлиял на их жизнь . Каждый второй не хочет возвращаться к дистанционному обучению, а предпочитает учиться за школьной партой, передает ТСН.

Врач Татьяна Бондаренко объяснила, почему одна прививка против коронавируса не может гарантировать человеку защиты от него.

Больше всего случаев инфицирования за прошедшие сутки обнаружили в США – 74,2 тыс., Британии – почти 45 тыс., Германии – 40,5 тыс., РФ – 35,7 тыс. Украина по этому показателю – девятая в Европе и 12-я в мире.