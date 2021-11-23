Все больницы забиты: Нидерланды перевозят больных с COVID-19 в Германию

В Нидерландах из-за роста новых случаев заболевания коронавирусом, больницы некоторых городов переводят больных в соседнюю Германию. В частности, пациентов перевозят в Северный Рейн-Вестфалия (земля на западе страны).

Об этом пишет издание "Zeit online". Первая машина скорой покинула Роттердам во вторник, 23 ноября. В ней находился 59-летний пациент. Накануне ему провели искусственную вентиляцию легких в отделении интенсивной терапии.

Как отмечается, его перевезли в Университетскую больницу Бергманшайль в немецком городе Бохум. Расстояние между городами – около 240 км

Пациентов, как сказано в материале, перевозят в специально оборудованных машинах скорой (мобильные отделения интенсивной терапии) в сопровождении врача и медсестры. Всего в больницах земли Северный Рейн-Вестфалия предусмотрены места для 20 пациентов с коронавирусом из Нидерландов.

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Больницы страны перегружены больными с COVID-19. За последние недели их количество выросло до самого высокого уровня с мая и, как ожидается, будет еще расти. Пациентов начали перевозить в Германию, чтобы ослабить давление на медицинскую систему страны. Как отмечает издание, из-за нехватки персонала в некоторых медучереждениях приходится откладывать плановые операции для людей, которые болеют раком или имеют болезни сердца.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что к марту 2022 года число погибших от коронавируса в Европе превысит 2 миллиона человек. В ВОЗ заявили, что Европа остается "в тисках" пандемии.