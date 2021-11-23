Умирают целыми семьями и не хотят вакцинироваться: Румынию накрыла самая смертоносная волна COVID-19. Фоторепортаж

Румынию накрыла четвертая волна коронавируса, которая стала самой смертоносной в стране. Это происходит на фоне одного из самых низких показателей вакцинации в Евросоюзе – менее 36%.

Телеканал CNN опубликовал большой репортаж о том, что происходит сейчас в стране. В нем отмечается, что к такой ситуации привело недоверие к вакцинам (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Так, в Университетской больницы Бухареста, которая является крупнейшим в столице медицинским учреждением для больных коронавирусом, морг переполнен – туда поступило сразу более 40 тел, хотя он рассчитан всего на 15.

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"Я никогда не думала, что может случиться такая катастрофа, что мы будем отправлять в могилы целые семьи", – рассказала медсестра Клаудита Ионита.

Кампания по вакцинации в Румынии началась еще в декабре 2020 года, однако за это время вакцинировались всего лишь 36% населения.

По словам медработников и чиновников, это связано в том числе с религиозными убеждениями и мощной кампанией по дезинформации в соцсетях.

В то же время CNN пишет, что в некоторых городах против прививок выступают и представители власти. Одним из них является мэр деревни Босанчи Некулай Мирон. Несмотря на сегодняшнюю ситуацию в стране, он не изменил свое мнение.

Чиновники и медицинский персонал возмущены тем, что их усилия подрывают.

"В наших отделениях интенсивной терапии полно пациентов. У нас много новых случаев. У нас, к сожалению, сотни смертей каждый день. Такова реальность. И более 90% умерших пациентов не были вакцинированы", – сказал доктор Валериу Георгита, военный врач, который руководит национальной кампанией вакцинации.

Также в центре Бухареста развернули огромный баннер, который показывает, насколько тяжело медикам. "Они задыхаются. Они умоляют нас. Они сожалеют", – гласит надпись над ним.

В Румынии только за последние сутки зафиксировали 2,7 тысячи новых зараженных и 243 летальных случая. За все время пандемии в стране с 19 миллионами населения заболели 1,7 млн граждан, из которых выздоровели 1,6 млн и 55 тысяч скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, во всем мире снова растет заболеваемость коронавирусом. В некоторых странах Европы – Украине, Германии, Великобритании и Австрии – зарегистрированы рекордные за все время пандемии показатели выявления новых случаев COVID-19.