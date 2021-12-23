Британия зафиксировала рекорд заражений, а в Китае на карантин отправили целый город. Хроника коронавируса на 23 декабря

В мире выявили почти 885 тыс. новых заражений COVID-19, вирус унес еще более 7000 жизней. Количество всех инфицирований достигло 277,5 млн, однако в 248,6 млн случаев люди вылечились – 557,4 тыс. за последние сутки.

На фоне распространения штамма Омикрон все больше стран начали вводить обязательную третью прививку против коронавируса. Бустерную дозу собираются колоть и украинцам. Кроме того, в Украине по примеру Евросоюза намерены сократить срок действия сертификатов о вакцинации. В случае принятия решения, в ЕС документ будет действовать 270, а не 365 дней.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине подтверждено 3 623 079 заражений, 93 909 инфицированных умерли от осложнений болезни, но 3 376 899 успешно ее побороли. На сегодня активными больными являются около 152 тыс. граждан.

В ВОЗ заявили, что вскоре мир может достичь пиковой заболеваемости COVID-19. Виной тому – штамм Омикрон , зафиксированный по меньшей мере в 106 странах, которые вводят новые ограничения. О том, как на угрозу новой волны реагируют украинские власти – читайте в материале.

В США для экстренного использования одобрили таблетки для лечения коронавирусной инфекции, разработчиком которых является компания Pfizer. Препарат называется Paxlovid, раньше закупить его договорилась и Украина.

Пациенты с новым штаммом Омикрон имеют на 40% низший риск госпитализации, чем больные Дельтой, а также на 20-25% реже обращаются в больницы. Об этом свидетельствуют данные группы моделирования вспышек под руководством профессора Нила Фергюсона из Имперского колледжа Лондона, пишет The Guardian.

Более 300 жителей отдельных районов Донецкой области прошли полный курс вакцинации против COVID-19 на подконтрольной украинским властям территории Донетчины, информируют "Новости Донбасса".

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что общие программы ревакцинации в богатых странах могут затянуть мировую борьбу с пандемией. По его словам, неравное распределение вакцин "стоило многих жизней", передает The Associated Press.

В Китае почти 13 миллионам жителей города Сиань приказали оставаться дома на фоне новой вспышки COVID-19. Как пишет BBC, с 9 декабря на территории населенного пункта подтвердили 143 случая коронавируса. По новым ограничениям, только одному человеку из семьи можно выходить из дома каждые два дня , чтобы приобрести товары первой необходимости. За пределы города без разрешения уезжать нельзя.

В Украине только две области остались в "красной" зоне. С 23 декабря в "желтую" перешли шесть регионов – Киевщина, Житомирщина, Николаевщина, Сумщина, Черкасщина, Черниговщина.

Швеция ужесточила правила въезда – туристов без отрицательного теста на коронавирус не будут пускаться в страну. К тому же ограничение касается и вакцинированных путешественников .

В Британии зафиксировали рекордное количество заражений COVID-19 за сутки – 106 122 случая. Однако лидером по приросту больных накануне стали США – там обнаружили 227,6 тыс. новых инфицирований. На третьем месте Франция – 84,2 тыс.