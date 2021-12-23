В Украине выявили 12 вариантов штамма Дельта: среди них и новый из России
Украинские ученые обнаружили на территории государства 12 разных вариантов штамма коронавируса Дельта. Один из вариантов, вероятно, прибыл из Российской Федерации. Он новый для Украины.
Об этом сообщили на Facebook-странице Института молекулярной биологии и генетики в четверг, 23 декабря. Ученые проанализировали 74 образца, взятые у пациентов с коронавирусом из девяти регионов. Штамма Омикрон среди них обнаружено не было.
Образцы предоставили ученым для исследования сотрудники Центра общественного здоровья Украины. Они были взяты у украинцев в период с 18 ноября по 1 декабря. Как установили в ИМБГ, все они были именно штаммом Дельта, но разных вариантов. Кроме того, их спектр отличается от распространенных в ноябре.
В учреждении также рассказали, что зафиксировали вариант Дельты AY.122, который ныне активно распространяется в России. Он отличается от других тяжелым течением заболеваемости и высокой смертностью. Он был зафиксирован в Днепре, Полтаве, Сумах, Одессе, Житомире и Николаеве.
Как отметили в институте, в образцах из Одессы, было выявлено 10 различных типов Дельта-штамма из разных стран: из России, США, Израиля и государств Европейского союза.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Лондона провели исследование и пришли к выводу, что заболевания, вызванные штаммом Омикрон, являются не менее тяжелыми, чем обусловленные Дельтой. Более того, вероятность повторного заражения Омикроном в 5,4 раза выше, чем более ранним вариантом коронавируса.
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