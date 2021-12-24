В Италии запретили все массовые празднования Нового года из-за Омикрона

В Италии на фоне распространения штамма коронавируса (COVID-19) Омикрон ввели запрет на массовые мероприятия к Новому году и Рождеству. Ограничения будут действовать до 31 января.

Об этом пишет La Repubblica. Будут запрещены все концерты и мероприятия под открытым небом, а дискотеки и ночные клубы – закрыты.

Единственное отличие от прошлого года – отсутствие ограничения на количество гостей дома.

Также в стране снова вводят обязательное ношение защитных масок на улице.

Отметим, что за последние сутки в Италии обнаружено 44,5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

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Всего, в стране с населением в 60 млн человек, зафиксировано 5,5 млн заражений. Из них 5,9 млн человек выздоровели и 136 тысяч скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Швеция ужесточила правила въезда для туристов. Пускать без теста на коронавирус не будут даже вакцинированных иностранцев.