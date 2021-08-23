Новая волна COVID-19 в Украине и AstraZeneca от Австрии. Хроника коронавируса на 23 августа
По состоянию на понедельник, 23 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 212,5 млн человек. За минувший день выявили 451 510 новых инфицированных, умерли еще 8 264. Всего от болезни скончались более 4,4 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 190,2 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Иране (36,4 тыс.), Великобритании (32,2 тыс.) и США (30,8 тыс.).
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
2 274 561 случай заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 53 457 заболевших умерли, а 2 200 999 пациентов вылечились.
Врач-инфекционист Виктор Петров предположил, что через 4-6 недель в Украине могут поставить на паузу кампанию по вакцинации из-за резкого всплеска заболеваемости.
Американские ученые обнаружили 17 препаратов, которые могут быть эффективны против COVID-19. Среди них есть одна пищевая добавка.
Новая волна коронавируса ожидается в Украине во второй половине сентября, после того, как дети массово выйдут на учебу и будут находиться в закрытых коллективах. Такой прогноз дал эпидемиолог Андрей Александрин.
В Израиле заявили о высокой эффективности третьей дозы вакцины от коронавируса. Среди людей, получивших ее, заболели всего 0,2%, а в больницы попали 0,01%.
Австрия передала Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Первая партия должны прибыть в Киев уже в понедельник, 23 августа. Остальные дозы поставят в течение осени.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.