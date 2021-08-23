Новая волна COVID-19 в Украине и AstraZeneca от Австрии. Хроника коронавируса на 23 августа

По состоянию на понедельник, 23 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 212,5 млн человек. За минувший день выявили 451 510 новых инфицированных, умерли еще 8 264. Всего от болезни скончались более 4,4 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 190,2 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Иране (36,4 тыс.), Великобритании (32,2 тыс.) и США (30,8 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 274 561 случай заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 53 457 заболевших умерли, а 2 200 999 пациентов вылечились.

Врач-инфекционист Виктор Петров предположил, что через 4-6 недель в Украине могут поставить на паузу кампанию по вакцинации из-за резкого всплеска заболеваемости.

Американские ученые обнаружили 17 препаратов, которые могут быть эффективны против COVID-19. Среди них есть одна пищевая добавка.