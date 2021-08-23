В Украине выявили 610 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки

По состоянию на утро понедельника, 23 августа, в Украине официально подтверждено 2 275 171 случай коронавирусной инфекции. Из них 610 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 33 ребенка и 3 медработника.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 474 человека (+17 за сутки), выздоровели 2 201 433 (+434 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 425 пациентов.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 10 642 человека;

методом ИФА – 1 493 человека;

экспресс-тестами – 7 496 человек.

За воскресенье, 22 августа, в Украине сделали 42 715 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 14 590 граждан, а завершили иммунизацию 28 125.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 164 случая;

Винницкая область – 35 случаев;

Волынская область – 5 случаев;

Днепропетровская область – 44 случая;

Донецкая область – 9 случаев;

Житомирская область – 19 случаев;

Закарпатская область – 4 случая;

Запорожская область – 39 случаев;

Ивано-Франковская область – 13 случаев;

Киевская область – 3 случая;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 14 случаев;

Львовская область – 25 случаев;

Николаевская область – 13 случаев;

Одесская область – 51 случай;

Полтавская область – 10 случаев;

Ривненская область – 7 случаев;

Сумская область – 18 случаев;

Тернопольская область – 29 случаев;

Харьковская область – 18 случаев;

Херсонская область – 29 случаев;

Черкасская область – 4 случая;

Черновицкая область – 52 случая;

Черниговская область – 4 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Виктор Петров предположил, что через 4-6 недель в Украине могут свернуть кампанию иммунизации из-за резкого всплеска заболеваемости.