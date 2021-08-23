В Украине выявили 610 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки
По состоянию на утро понедельника, 23 августа, в Украине официально подтверждено 2 275 171 случай коронавирусной инфекции. Из них 610 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 33 ребенка и 3 медработника.
От COVID-19 в стране умерли уже 53 474 человека (+17 за сутки), выздоровели 2 201 433 (+434 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 425 пациентов.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 10 642 человека;
методом ИФА – 1 493 человека;
экспресс-тестами – 7 496 человек.
За воскресенье, 22 августа, в Украине сделали 42 715 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 14 590 граждан, а завершили иммунизацию 28 125.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 164 случая;
Винницкая область – 35 случаев;
Волынская область – 5 случаев;
Днепропетровская область – 44 случая;
Донецкая область – 9 случаев;
Житомирская область – 19 случаев;
Закарпатская область – 4 случая;
Запорожская область – 39 случаев;
Ивано-Франковская область – 13 случаев;
Киевская область – 3 случая;
Кировоградская область – 1 случай;
Луганская область – 14 случаев;
Львовская область – 25 случаев;
Николаевская область – 13 случаев;
Одесская область – 51 случай;
Полтавская область – 10 случаев;
Ривненская область – 7 случаев;
Сумская область – 18 случаев;
Тернопольская область – 29 случаев;
Харьковская область – 18 случаев;
Херсонская область – 29 случаев;
Черкасская область – 4 случая;
Черновицкая область – 52 случая;
Черниговская область – 4 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Виктор Петров предположил, что через 4-6 недель в Украине могут свернуть кампанию иммунизации из-за резкого всплеска заболеваемости.
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