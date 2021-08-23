В Израиле заявили, что вакцинация тремя дозами Pfizer в четыре раза эффективнее, чем двумя

Третья доза вакцины Pfizer значительно снижает риск заражения коронавирусом по сравнению с теми, кто привился дважды. Речь идет о людях в возрасте 60 лет и старше.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Министерства здравоохранения Израиля. Представители ведомства выяснили, что в указанной возрастной группе иммунитет от инфекции спустя 10 дней после бустерного укола был в четыре раза лучше, чем после двух прививок.

При этом дополнительная прививка обеспечила в пять-шесть раз мощнее защиту от серьезного течения болезни и госпитализации.

Издание отмечает, что полученные данные совпадают со статистикой, которую на прошлой неделе предоставил поставщик медицинских услуг Maccabi – одна из организаций, которая уже применяет бустерные вакцины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 19 августа в Израиле начали прививать третья дозой вакцины людей в возрасте от 40 лет. Для этого используют разработка Pfizer/BioNTech. Как ожидается, это поможет удержать распространение штамма Дельта.