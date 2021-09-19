Новые данные об эффективности Moderna и риск всплеска заболеваемости в Украине. Хроника коронавируса на 19 сентября

По состоянию на воскресенье, 19 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 228,9 млн человек. За минувший день выявили 417 242 новых инфицированных, умерли еще 6 767. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 205,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (64,5 тыс.), Индии (31,1 тыс.) и Великобритании (30,1 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 344 398 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 54 829 заболевших умерли, а 230 306 пациентов вылечились.

В Украине на пике осенней волны COVID-19 ежедневный прирост новых больных может достигать 20 тысяч , спрогнозировал доктор медицинских наук Сергей Крамарев.

В нашей стране большинство людей из групп риска, включая пожилых, до сих пор не получили прививки. Украина не успевает защитить их в условиях новой волны коронавируса.