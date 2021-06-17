Хроника коронавируса на 17 июня: с начала пандемии COVID-19 заболели более 177 млн человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Пандемия коронавируса

По состоянию на четверг, 17 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 177,3 млн человек. За минувший день выявлено 371 944 новых инфицированных, умерли еще 9 246. Всего болезнь унесла жизни более 3,8 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 161 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии – 88 тыс., Индии – 62 тыс. и Аргентине – 27 тыс.

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Топ-15 стран по распространению вируса.
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Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 17 июня:

  • США дополнительно закупят 200 миллионов доз вакцины компании Moderna.

  • В Великобритании за сутки зафиксировали наибольшее количество новых случаев заболевания – 9 055.

  • Украинцы, которые приезжают на работу в Финляндию, могут обратиться за вакциной в местный центр вакцинации.

  • В Калифорнии и Нью-Йорке снимают почти все карантинные ограничения, в том числе на заполняемость помещений и масочный режим.

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