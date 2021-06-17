Хроника коронавируса на 17 июня: с начала пандемии COVID-19 заболели более 177 млн человек

По состоянию на четверг, 17 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 177,3 млн человек. За минувший день выявлено 371 944 новых инфицированных, умерли еще 9 246. Всего болезнь унесла жизни более 3,8 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 161 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии – 88 тыс., Индии – 62 тыс. и Аргентине – 27 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 226 037 случаев заражения, из них с начала пандемии умерли 51 847 граждан, а 2 140 978 вылечились. Еще примерно 33 тыс. украинцев продолжают болеть .

Украинских туристов начали пропускать в другие страны по сертификату о вакцинации против COVID-19. Таким образом пересечь границу могут даже люди, привитые китайским препаратом Coronavac .

В Украине действие адаптивного карантина из-за пандемии коронавируса продолжили до 31 августа. Учитывая то, что сейчас все регионы страны находятся в "зеленой" зоне эпидемической опасности, украинцам сделали послабление определенных ограничений.

США дополнительно закупят 200 миллионов доз вакцины компании Moderna.

В Великобритании за сутки зафиксировали наибольшее количество новых случаев заболевания – 9 055.