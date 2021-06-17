В Москве заявили о вспышке коронавируса, несмотря на прививки и иммунитет

В Москве резко начала ухудшаться динамика заболеваемости коронавирусом. Суточные показатели новых случаев выросли с 3 до 7 тысяч.

Такое заявление в эфире "России-1" сделал мэр города Сергей Собянин. По его словам, это стало для властей "неожиданностью", потому что более 60% москвичей переболели или сделали прививки.

Также мэр отметил, что город сталкивается с новыми штаммами вируса, которые более агрессивны и быстрее распространяются.

"Огромная динамика по COVID, которую мы не наблюдали в предыдущие кризисы с коронавирусом", – сказал Собянин.

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Он добавил, что следующий этап снятия карантинных ограничений будет зависеть о того, как жители города будут соблюдать меры безопасности.

В то же время министр здравоохранения России Михаил Мурашко добавил, что по стране заболеваемость выросла на 30%.

По последним данным, Москва занимает первое место в РФ по количеству зараженных – 925 тысяч с начала пандемии.

Всего по России этот показатель превысил 5,3 млн случаев, из которых выздоровели более 4,8 млн и почти 128 тысяч скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, документ о прививке российской вакциной не дает права на въезд в Украину. Отметим, что "Спутник V" не одобрен Всемирной организацией здравоохранения.