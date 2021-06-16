Хроника коронавируса на 16 июня: за сутки умерли более 9 тысяч человек
По состоянию на среду, 16 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 177 млн человек. За минувший день выявлено 370 383 новых инфицированных, умерли еще 9 149. Всего болезнь унесла жизни более 3,8 млн жителей планеты.
При этом выздоровели свыше 161 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии – 88 тыс., Индии – 62 тыс. и Аргентине – 27 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
на сегодня в Украине подтверждено 2 224 992 случая заражения, из них с начала пандемии умерли 51 769 граждан, а 2 136 176 вылечились. Еще примерно 37 тыс. украинцев продолжают болеть.
Украинцы, которые привились китайским препаратом CoronaVac, смогут получить свидетельство о вакцинации международного образца и путешествовать по миру, поскольку препарат одобрен Всемирной организацией здравоохранения.
В Минздраве заявили, что планируют делать 220 тыс. прививок против коронавируса в сутки уже до 24 августа. За прошедшие сутки в стране вакцинировали 50 057 граждан.
В Израиле отменили последнее серьезное карантинное ограничение, которое оставалось в силе, – масочный режим в помещениях.
Латвия отменила обязательное использование масок на улицах, где наблюдается интенсивное движение людей (места уличной торговли, террасы кафе и ресторанов и т.д.). Теперь маски в стране надо использовать только внутри помещений.
Из-за недостаточного спроса в правительстве Румынии объявили о сокращении запланированных поставок вакцин в страну. Так, из 15 млн доз, которые государство уже получило, использовали только 60%. Есть риск, что огромное количество препарата просто испортится, поскольку срок годности закончится.
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