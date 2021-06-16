Хроника коронавируса на 16 июня: за сутки умерли более 9 тысяч человек

По состоянию на среду, 16 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 177 млн человек. За минувший день выявлено 370 383 новых инфицированных, умерли еще 9 149. Всего болезнь унесла жизни более 3,8 млн жителей планеты.

При этом выздоровели свыше 161 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии – 88 тыс., Индии – 62 тыс. и Аргентине – 27 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 224 992 случая заражения, из них с начала пандемии умерли 51 769 граждан, а 2 136 176 вылечились. Еще примерно 37 тыс. украинцев продолжают болеть .

Украинцы, которые привились китайским препаратом CoronaVac , смогут получить свидетельство о вакцинации международного образца и путешествовать по миру, поскольку препарат одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

В Минздраве заявили, что планируют делать 220 тыс. прививок против коронавируса в сутки уже до 24 августа. За прошедшие сутки в стране вакцинировали 50 057 граждан.