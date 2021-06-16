Ученые рассказали о лечении COVID-19 антителами: могут "нейтрализовать" вирус

Внутривенное вливание антител для нейтрализации коронавируса может помочь каждому третьему "тяжелому" пациенту с COVID-19. По словам британских ученых, они нашли терапию, спасающую жизни.

В результатах исследования Recovery говорится, что такое лечение может спасти от смерти минимум шесть из 100 пролеченных пациентов. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что введенные моноклональные антитела связываются с вирусом, чтобы остановить заражение клеток и репликацию. В исследовании нового лечения коронавируса участвовало около 1000 пациентов больниц из Великобритании. В результате у них значительно снизились риск смерти, продолжительность пребывания в больнице (в среднем на четыре дня) и вероятность того, что потребуется искусственная вентиляция легких.

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Лечение проводилось в дополнение к противовоспалительному стероидному препарату дексаметазон, который сам по себе снижает риск смерти на треть для самых "тяжелых" пациентов с COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, англо-шведский производитель лекарств AstraZeneca заявил, что лечение антителами не помогло предотвратить COVID-19. Однако препарат увеличивает защиту людей, не зараженных коронавирусом.