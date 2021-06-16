Ученые рассказали о лечении COVID-19 антителами: могут "нейтрализовать" вирус
Внутривенное вливание антител для нейтрализации коронавируса может помочь каждому третьему "тяжелому" пациенту с COVID-19. По словам британских ученых, они нашли терапию, спасающую жизни.
В результатах исследования Recovery говорится, что такое лечение может спасти от смерти минимум шесть из 100 пролеченных пациентов. Об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что введенные моноклональные антитела связываются с вирусом, чтобы остановить заражение клеток и репликацию. В исследовании нового лечения коронавируса участвовало около 1000 пациентов больниц из Великобритании. В результате у них значительно снизились риск смерти, продолжительность пребывания в больнице (в среднем на четыре дня) и вероятность того, что потребуется искусственная вентиляция легких.
Лечение проводилось в дополнение к противовоспалительному стероидному препарату дексаметазон, который сам по себе снижает риск смерти на треть для самых "тяжелых" пациентов с COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, англо-шведский производитель лекарств AstraZeneca заявил, что лечение антителами не помогло предотвратить COVID-19. Однако препарат увеличивает защиту людей, не зараженных коронавирусом.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.