В Украине коронавирусом заболели более 1000 человек за сутки
По состоянию на утро среды, 16 июня, в Украине официально подтверждено 2 226 037 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1045 обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 699 человек.
От COVID-19 в стране умерли уже 51 847 человек (+78 за сутки), выздоровели 2 140 978 (+4 802 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 28 321 человека,
методом ИФА – 9 718 человек,
экспресс-тестами – 20 814 человек.
г. Киев – 256 случаев;
Винницкая область – 18 случаев;
Волынская область – 28 случаев;
Днепропетровская область – 55 случаев;
Донецкая область – 47 случаев;
Житомирская область – 12 случаев;
Закарпатская область – 22 случая;
Запорожская область – 52 случая;
Ивано-Франковская область – 10 случаев;
Киевская область – 75 случаев;
Кировоградская область – 13 случаев;
Луганская область – 23 случая;
Львовская область – 14 случая;
Николаевская область – 46 случаев;
Одесская область – 36 случаев;
Полтавская область – 32 случая;
Ривненская область – 27 случаев;
Сумская область – 31 случай;
Тернопольская область – 6 случаев;
Харьковская область – 64 случая;
Херсонская область – 53 случая;
Хмельницкая область – 50 случаев;
Черкасская область – 42 случая;
Черновицкая область – 22 случая;
Черниговская область – 11 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцы, которые привились китайским препаратом CoronaVac, смогут получить свидетельство о вакцинации международного образца и путешествовать по миру, поскольку препарат одобрен Всемирной организацией здравоохранения.
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