В Украине коронавирусом заболели более 1000 человек за сутки

По состоянию на утро среды, 16 июня, в Украине официально подтверждено 2 226 037 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1045 обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 699 человек.

От COVID-19 в стране умерли уже 51 847 человек (+78 за сутки), выздоровели 2 140 978 (+4 802 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 28 321 человека,

методом ИФА – 9 718 человек,

экспресс-тестами – 20 814 человек.

Видео дня

г. Киев – 256 случаев;

Винницкая область – 18 случаев;

Волынская область – 28 случаев;

Днепропетровская область – 55 случаев;

Донецкая область – 47 случаев;

Житомирская область – 12 случаев;

Закарпатская область – 22 случая;

Запорожская область – 52 случая;

Ивано-Франковская область – 10 случаев;

Киевская область – 75 случаев;

Кировоградская область – 13 случаев;

Луганская область – 23 случая;

Львовская область – 14 случая;

Николаевская область – 46 случаев;

Одесская область – 36 случаев;

Полтавская область – 32 случая;

Ривненская область – 27 случаев;

Сумская область – 31 случай;

Тернопольская область – 6 случаев;

Харьковская область – 64 случая;

Херсонская область – 53 случая;

Хмельницкая область – 50 случаев;

Черкасская область – 42 случая;

Черновицкая область – 22 случая;

Черниговская область – 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцы, которые привились китайским препаратом CoronaVac, смогут получить свидетельство о вакцинации международного образца и путешествовать по миру, поскольку препарат одобрен Всемирной организацией здравоохранения.