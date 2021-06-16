В Украине коронавирусом заболели более 1000 человек за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Тест на коронавирус

По состоянию на утро среды, 16 июня, в Украине официально подтверждено 2 226 037 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1045 обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 699 человек.

От COVID-19 в стране умерли уже 51 847 человек (+78 за сутки), выздоровели 2 140 978 (+4 802 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 28 321 человека,

  • методом ИФА – 9 718 человек,

  • экспресс-тестами – 20 814 человек.

Распространение коронавируса в Украине.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 256 случаев;

  • Винницкая область – 18 случаев;

  • Волынская область – 28 случаев;

  • Днепропетровская область – 55 случаев;

  • Донецкая область – 47 случаев;

  • Житомирская область – 12 случаев;

  • Закарпатская область – 22 случая;

  • Запорожская область – 52 случая;

  • Ивано-Франковская область – 10 случаев;

  • Киевская область – 75 случаев;

  • Кировоградская область – 13 случаев;

  • Луганская область – 23 случая;

  • Львовская область – 14 случая;

  • Николаевская область – 46 случаев;

  • Одесская область – 36 случаев;

  • Полтавская область – 32 случая;

  • Ривненская область – 27 случаев;

  • Сумская область – 31 случай;

  • Тернопольская область – 6 случаев;

  • Харьковская область – 64 случая;

  • Херсонская область – 53 случая;

  • Хмельницкая область – 50 случаев;

  • Черкасская область – 42 случая;

  • Черновицкая область – 22 случая;

  • Черниговская область – 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика по областям.
За сутки заболели 1045 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцы, которые привились китайским препаратом CoronaVac, смогут получить свидетельство о вакцинации международного образца и путешествовать по миру, поскольку препарат одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

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