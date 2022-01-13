Рекорд новых заражений в мире и задержание украинцев за фейковые COVID-сертификаты. Хроника коронавируса на 13 января

В мире за прошедшие сутки добавилось почти 3,4 млн заражений коронавирусом, что, по данным ВОЗ, стало самым большим приростом с начала пандемии. Общее количество случаев возросло до 317,5 млн, болезнь унесла жизни еще 8 тыс. людей на планете.

Германия, установившая накануне максимум по приросту больных, задумалась ввести обязательную вакцинацию граждан, а еще изменила правила въезда для украинцев. Британия побила собственный рекорд по смертности отCOVID-19. Специалисты же призвали не воспринимать штамм вируса Омикрон как грипп.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 716 988 случаев инфицирования зарегистрировано в Украине, в том числе 97 737 смертельных и 3 530 624 выздоровления. А еще около 88,6 тыс. жителей болеют ныне.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи предположил, что в будущем COVID-штаммом Омикрон переболеют едва ли не все люди . По его словам, наибольшую нагрузку болезнь даст на неиммунизированных , а те, кто вакцинировался, перенесут ее легче .

В Китае на фоне вспышек вируса на карантин отправили жителей сразу несколько городов. Речь идет почти о 20 млн людей: одни из них отбывают самоизоляцию дома, а некоторые – в специальных карантинных лагерях.

В Казахстане 13 января сообщили о 9122 новых случаях заболевания COVID-19. Это является самым высоким суточным приростом заражений в стране с начала пандемии, информирует Vласть.

Профессор Сергей Крамарев считает, что Украине не избежать новой волны COVID-19, в частности из-за штамма Омикрон и длительных праздников, во время которых украинцы пренебрегали карантинными правилами. Так, всплеск заболеваемости может случиться в конце января и оказаться сильнее предыдущих.

В Украине правоохранительные органы объявили о подозрении в подделке и использовании COVID-сертификатов двум жителям Тернопольщины. Липовые документы украинцы показали во время пересечения госграницы на пункте пропуска "Устилуг" (Волынская область). Это уже далеко не первый случай, когда граждан задерживают с фейковыми сертификатами .

Самые высокие показатели по заболеваемости за прошедшие сутки показали США (+814,5 тыс. случаев), Франция (+361,7 тыс.), Индия (+241,9 тыс.), Италия (+196,2 тыс.) и Испания (+179,1 тыс.). Больше всего смертей зафиксировали в Штатах – 2269, России – 745 и Польше – 684.