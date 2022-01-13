Польские ученые нашли ген, который вдвое увеличивает риск тяжелого течения COVID-19

В Польше ученые провели исследование, результаты которого показали, что у некоторых людей есть особый ген, который влияет на течение коронавирусной болезни. В частности, он якобы увеличивает риск тяжелого течения более, чем в два раза.

Работа была проведена специалистами из Медицинского университета Белостока, рассказал на пресс-конференции в четверг, 12 января, Адам Недзельски, министр здравоохранения Польши (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам чиновника, выявленный генетический фактора влияет на течение COVID-19 также, как лишний вес, возраст и сопутствующие заболевания. Исследование проводилось более полутора лет и, как выяснилось, этот ген есть у 14% поляков. Всего, как добавил профессор Марцин Монюшко, отвечающий за проект, он присутствует у 8-9% жителей европейских стран, и 27% жителей Индии.

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"Удалось идентифицировать фактор, классифицированный как четвертый в иерархии, определяющей тяжесть заболевания. Это конкретный ген. То есть помимо тех факторов, о которых мы говорили, имеем очень важный элемент. От него также зависит, будет ли пациент переносить COVID-19 в тяжелой форме", – сказал министр.

Недзельски добавил, что специалисты рассчитывают на то, что такие результаты помогут врачам выявить людей, которые наиболее подвержены риску заболевания и призвать их делать прививку от коронавируса.

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