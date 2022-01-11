США установили мировой рекорд по новым больным, а двух доз Pfizer 'недостаточно' для защиты от Омикрона. Хроника коронавируса на 11 января

За прошедшие сутки о заражении коронавирусом узнали более 2,1 млн человек на планете, в частности больше всего больных обнаружили в США, Индии и Британии. Кроме того, в результате осложнений болезни умерли 4,5 тыс. инфицированных, однако 955 тыс. ее побороли.

На 11 января количество всех случаев в мире превысило отметку в 311 млн. Ныне Израиль переживает пятую волну COVID-19 – там у 90% тяжелобольных обнаружен Омикрон. В Италии за неделю заболеваемость выросла на 63%. В Украине же по примеру Европы решили сократить срок действия сертификатов о полной вакцинации (две прививки).

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Видео дня

Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине подтверждено 3 704 442 инфицирования, которые в 97 325 случаях обернулись смертью больных, а 3 514 786 человек вылечились. Ныне с недугом борются около 92,3 тыс. жителей.

У больного COVID-19 43-летнего мужчины в Израиле диагностировали первый случай миокардита . Речь идет о воспалении сердечной мышцы, которое оказалось связанным с инфекцией, вызванной вариантом Омикрон .

Турецкие ученые выяснили, что инкубационный период для этого штамма составляет три дня. После у зараженного человека появляются симптомы коронавирусной болезни.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что две дозы разработанной фармкомпанией вакцины против COVID-19 могут не обеспечивать надежную защиту от штамма Омикрон. В то же время отметил, что неизвестно, как долго его может предоставлять бустерная доза, передает CNBC.

В ВОЗ призвали не использовать к новому штамму, обнаруженному на Кипре, название Дельтакрон . Специалисты отметили, что он не является комбинацией вариантов Дельта и Омикрон .

Украинский врач-иммунолог Борис Донской выразил убеждение, что единственный способ побороть пандемию – вакцинация. По его словам, если бы все люди на планете сделали прививку , коронавирус прекратил бы распространение.

Накануне больше всего заражений COVID-19 обнаружили в США – 673,8 тыс., Индии – 161,5 тыс., Британии – 142,2 тыс., Италии – 101,8 тыс. и Испании – 97,5 тыс. Лидером по приросту смертей стали Штаты (+1002) и Россия (+741).

Издание Reuters со ссылкой на собственные подсчеты сообщает, что за 10 января в США зафиксировали по меньшей мере 1,1 млн случаев заболевания COVID-19 и это является новым мировым рекордом . Отмечается, что суточный прирост заражений там достиг не менее 1,13 млн, а это самый высокий ежедневный показатель среди всех стран мира.

На планете официально подтверждено более 5,5 млн смертей от осложнений коронавируса, а также свыше 260,5 млн выздоровлений. По данным Worldometers, ныне еще почти 45 млн человек продолжают болеть.