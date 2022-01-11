Во Франции рекордные 350 тысяч случаев COVID-19 в сутки, а в Британии – максимум госпитализаций за год

Пандемия коронавируса продолжает атаковать Европу – многие страны все еще фиксируют рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки. Например, во Франции ожидается 350 тысяч новых больных за 24 часа, а в Швеции за пять дней число больных удвоилось.

При этом всего в Европе в первую неделю января 2022 года зарегистрировали более семи миллионов новых случаев заболевания COVID-19. В лидерах по темпам распространения болезни – Франция, Британия, Италия, Испания.

OBOZREVATEL собрал информацию о том, как сейчас обстоят дела с COVID-19 в европейских странах.

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Франция

По словам министра здравоохранения Оливье Верана, во вторник, 11 января, количество новых случаев заболевания коронавирусом может составить как минимум 350 тысяч, передает Reuters. Этот показатель станет рекордным с начала пандемии. При этом прошлый рекорд был зафиксирован 5 января – 332 252 новых случая. По словам чиновника, штамм Омикрон стал доминирующим в стране.

"Сегодня вечером будет зарегистрировано еще 350 тысяч новых заражений, даже немного больше. Мы никогда раньше не видели таких цифр с начала кризиса в области здравоохранения", – сказал Веран.

Британия

По данным Министерства здравоохранения Британии, по состоянию на 10 января всего 19 828 человек находились в больницах с коронавирусом. Это на 21% больше, чем за прошлую неделю, и является самым высоким показателем с 16 февраля 2021 года.

При этом за последние 28 дней от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 379 человек.

Швеция

Швеция объявила о 70 641 новом случае с пятницы, 7 января, что считается рекордным показателем. 54 человека за этот период умерло из-за COVID-19.

С понедельника, 10 января, в стране ввели более строгие меры по борьбе с пандемией из-за роста числа случаев заболевания и давление на больницы. Премьер-министр Магдалена Андерссон заявила: "Без сомнения, ситуация ухудшилась. Уровень заражения в Швеции находится на исторически высоком уровне".

По ее словам, число новых случаев в Швеции за пять дней увеличилось вдвое.

Польша

Количество жертв COVID-19 в Польше превысило 100 тысяч. 11 января Министерство здравоохранения сообщило об 11 406 новых случаях заражения коронавирусом. Умерли 493 человека, передает "Польское радио".

Министр здравоохранения Адам Недзельский отметил, что, согласно самым неоптимистическим прогнозам, каждый день в стране будут фиксировать по 100 тысяч новых заражений. "Есть сценарии, в которых также идет речь о 200 или 300 тысячах. Однако это предположение. Мы пытаемся готовиться к каждому сценарию, но сейчас это цифры", – сказал он.

Италия

11 января в Италии официально подтвердили 220 532 новых случая заболевания коронавирусом. При этом жертвами COVID-19 стали еще 294 человека, пишет издание La Repubblica. Еще 185 пациентов госпитализированы с последствиями вируса в реанимации.

Днем ранее было обнаружено 101 762 новых положительных результата и 227 смертей. При этом, как отмечается, процент положительных результатов проведенных тестов упал до 16%.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что штамм коронавируса Омикрон сегодня распространяется с такой скоростью, что более 50% населения Европы будут инфицированы им в ближайшие 6-8 недель. Только в первую неделю 2022 года в регионе было зарегистрировано более 7 млн новых случаев COVID-19.

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что это свидетельствует о двойном росте количества заболевания через две недели. Клюге добавил, что по состоянию на 10 января 26 стран сообщили, что более 1% их населения заболевает COVID-19 еженедельно, о случаях заболевания Омикроном – 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле 90% больных в тяжелом состоянии инфицированы COVID-штаммом Омикрон. Речь идет о зараженных за последние 10 дней.