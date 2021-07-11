Хроника коронавируса на 11 июля: за сутки в мире умерли больше 7 тысяч человек

По состоянию на воскресенье, 11 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 187,2 млн человек. За минувший день выявили 424 991 нового инфицированного, умерли еще 7 499. Всего от болезни скончались более 4 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 171,2 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии (48,5 тыс.), Индии (41,4 тыс.) и Индонезии (35 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 240 753 случая заражения, с начала пандемии умерли 52 592 гражданина, а 2 176 919 вылечились.

В Минздраве рассказали, что в Украине в ближайшее время может вырасти количество зараженных штаммом коронавируса Дельта. Уже сейчас фиксируют большее количество подозрений на заражение этим вариантом.

В Турции завершили третью фазу исследования вакцины от коронавируса CoronaVac. Промежуточные результаты показали, что препарат эффективен против симптоматического заболевания в 83,5%.

В Португалии ввели новые ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Они коснулись работы кафе и ресторанов. Посетители должны показать свидетельство о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или доказательство выздоровления.