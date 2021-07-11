Хроника коронавируса на 11 июля: за сутки в мире умерли больше 7 тысяч человек

София Закревская
София Закревская
Covid
2 минуты
772
Хроника коронавируса на 11 июля: за сутки в мире умерли больше 7 тысяч человек

По состоянию на воскресенье, 11 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 187,2 млн человек. За минувший день выявили 424 991 нового инфицированного, умерли еще 7 499. Всего от болезни скончались более 4 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 171,2 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии (48,5 тыс.), Индии (41,4 тыс.) и Индонезии (35 тыс.).

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса.
Видео дня
Топ-15 стран по количеству новых случаев за сутки.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 11 июля:

  • В Португалии ввели новые ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Они коснулись работы кафе и ресторанов. Посетители должны показать свидетельство о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или доказательство выздоровления.

  • Вакцина от коронавируса Janssen от Johnson & Johnson появится в Украине еще не скоро, сказал главный санитарный врач Игорь Кузин. На данный момент ведутся переговоры относительно поставок.

  • Среди людей есть "супер-распространители" COVID-19. Их организм толерантен к вирусу, а сами они чаще всего болеют без симптомов, что упрощает передачу коронавируса другим людям.

  • Ученые из Университетского колледжа Лондона составили расширенный список признаков коронавируса нового типа, характерных при ранних стадиях заболевания. При этом они отличаются у пациентов разного возраста.

  • Дельта штамм коронавируса может стать причиной третьей волны заболеваемости COVID-19 в Украине. Ее масштабы пока спрогнозировать невозможно, рассказал врач-эпидемиолог, инфекционист Алексей Галимский.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Коронавирус