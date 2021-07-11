В Украине зафиксировано почти 300 новых случаев COVID-19 за сутки

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине зафиксировано почти 300 новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро воскресенья, 11 июля, в Украине официально подтверждено 2 241 043 случая коронавирусной инфекции. Из них 290 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 23 ребенка и 7 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 597 человек (+5 за сутки), выздоровели 2 177 293 (+374 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 374 пациента.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 12 885 человек;

  • методом ИФА – 3 296 человек;

  • экспресс-тестами – 9 175 человек.

Динамика выявления новых случаев COVID-19 в Украине.
Видео дня

За прошлый день, 10 июля, в Украине сделали 42 308 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 21 074 человека, завершили иммунизацию – 21 234.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.

Количество новых случаев в регионах за сутки:

  • Киев – 91 случай;

  • Винницкая область – 2 случая;

  • Волынская область – 2 случая;

  • Днепропетровская область – 35 случаев;

  • Донецкая область – 6 случаев;

  • Житомирская область – 12 случаев;

  • Запорожская область – 12 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 5 случаев;

  • Киевская область – 24 случая;

  • Кировоградская область – 3 случая;

  • Луганская область – 3 случая;

  • Львовская область – 7 случаев;

  • Николаевская область – 3 случая;

  • Одесская область – 22 случая;

  • Полтавская область – 13 случаев;

  • Ривненская область – 2 случая;

  • Сумская область – 5 случаев;

  • Тернопольская область – 2 случая;

  • Харьковская область – 18 случаев;

  • Херсонская область – 10 случаев;

  • Хмельницкая область – 4 случая;

  • Черкасская область – 4 случая;

  • Черновицкая область – 4 случая;

  • Черниговская область – 1 случай.

Коронавирус и вакцинация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве рассказали, что в Украине в ближайшее время может вырасти количество зараженных штаммом коронавируса Дельта. Уже сейчас фиксируют большее количество подозрений на заражение этим вариантом.

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