В Украине зафиксировано почти 300 новых случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на утро воскресенья, 11 июля, в Украине официально подтверждено 2 241 043 случая коронавирусной инфекции. Из них 290 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 23 ребенка и 7 медработников.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 597 человек (+5 за сутки), выздоровели 2 177 293 (+374 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 374 пациента.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 12 885 человек;
методом ИФА – 3 296 человек;
экспресс-тестами – 9 175 человек.
За прошлый день, 10 июля, в Украине сделали 42 308 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 21 074 человека, завершили иммунизацию – 21 234.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.
Количество новых случаев в регионах за сутки:
Киев – 91 случай;
Винницкая область – 2 случая;
Волынская область – 2 случая;
Днепропетровская область – 35 случаев;
Донецкая область – 6 случаев;
Житомирская область – 12 случаев;
Запорожская область – 12 случаев;
Ивано-Франковская область – 5 случаев;
Киевская область – 24 случая;
Кировоградская область – 3 случая;
Луганская область – 3 случая;
Львовская область – 7 случаев;
Николаевская область – 3 случая;
Одесская область – 22 случая;
Полтавская область – 13 случаев;
Ривненская область – 2 случая;
Сумская область – 5 случаев;
Тернопольская область – 2 случая;
Харьковская область – 18 случаев;
Херсонская область – 10 случаев;
Хмельницкая область – 4 случая;
Черкасская область – 4 случая;
Черновицкая область – 4 случая;
Черниговская область – 1 случай.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве рассказали, что в Украине в ближайшее время может вырасти количество зараженных штаммом коронавируса Дельта. Уже сейчас фиксируют большее количество подозрений на заражение этим вариантом.
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