В Украине зафиксировано почти 300 новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро воскресенья, 11 июля, в Украине официально подтверждено 2 241 043 случая коронавирусной инфекции. Из них 290 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 23 ребенка и 7 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 597 человек (+5 за сутки), выздоровели 2 177 293 (+374 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 374 пациента.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 12 885 человек;

методом ИФА – 3 296 человек;

экспресс-тестами – 9 175 человек.

Видео дня

За прошлый день, 10 июля, в Украине сделали 42 308 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 21 074 человека, завершили иммунизацию – 21 234.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.

Количество новых случаев в регионах за сутки:

Киев – 91 случай;

Винницкая область – 2 случая;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 35 случаев;

Донецкая область – 6 случаев;

Житомирская область – 12 случаев;

Запорожская область – 12 случаев;

Ивано-Франковская область – 5 случаев;

Киевская область – 24 случая;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 3 случая;

Львовская область – 7 случаев;

Николаевская область – 3 случая;

Одесская область – 22 случая;

Полтавская область – 13 случаев;

Ривненская область – 2 случая;

Сумская область – 5 случаев;

Тернопольская область – 2 случая;

Харьковская область – 18 случаев;

Херсонская область – 10 случаев;

Хмельницкая область – 4 случая;

Черкасская область – 4 случая;

Черновицкая область – 4 случая;

Черниговская область – 1 случай.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве рассказали, что в Украине в ближайшее время может вырасти количество зараженных штаммом коронавируса Дельта. Уже сейчас фиксируют большее количество подозрений на заражение этим вариантом.