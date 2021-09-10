Новая волна COVID-19 в Украине и обязательная вакцинация в США. Хроника коронавируса за 10 сентября

По состоянию на пятницу, 10 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 224,4 млн человек. За минувший день выявили 608 212 новых инфицированных, умерли еще 9931. Всего от болезни скончались более 4,6 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 201 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (157 тыс.), Великобритании (38 тыс.) и Индии (43 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

с начала пандемии у 2 300 504 украинцев диагностировали заражение, из них 54 054 инфицированных умерли, однако 2 214 606 вылечились. Так, активными больными в стране остаются более 31 тысячи граждан.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что массового перехода на дистанционное образование в школах не будет.

Во Всемирной организации здравоохранения сказали, что вряд ли удастся окончательно победить коронавирус (COVID-19). Самым опасным штаммом вируса является Дельта.

У 156 израильтян, которые вернулись из Умани, обнаружили коронавирус. Также 117 паломников подозревают в подделке результатов ПЦР-тестов.

В Черниговской области к желтой карантинной зоне не готовы 75% школ , заявили "РБК-Украина" в Управлении образования региона.

Власти Турции пояснили условия въезда в страну без результатов ПЦР-теста . Это касается тех, кто прошел полный курс вакцинации.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уже во второй раз заразился COVID-19. Болезнь у его выявили случайно, во время тестирования перед Ялтинской европейской стратегией, где планировалось выступление политика.

Черногория перестала признавать частичную вакцинацию достаточным основанием для признания COVID-сертификата. Теперь в стране он будет действенным только после полного курса.

Немецкая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer готовятся в ближайшее время выпустить на рынок вакцину от коронавируса для детей возрастом от 5 до 11 лет. Заявку на использование вакцины планируют подать во страны мира, в том числе в Европе.

В попытке сдержать распространение коронавирусной болезни в Соединенных Штатах президент Джо Байден объявил о новых противоковидных мерах в стране. Речь идет об обязательной вакцинации госслужащих и работников крупных компаний .

В Министерстве здравоохранения считают, что осенью Украину ожидает новая волна пандемии COVID-19, но в этот раз существует целых три сценария развития эпидемиологической ситуации. Это оптимистический сценарий, умеренный и пессимистический.

В Киеве правоохранители ликвидировали схему по продаже поддельных ПЦР-тестов украинских и иностранных лабораторий, а также справок о вакцинации. К преступлению могут быть причастны 54-летний киевлянин и представители двух турфирм.

В Минздраве отметили, что, хотя все регионы Украины находятся в "зеленой" карантинной зоне, в трех областях эпидемиологические показатели вышли за пределы нормы. Там фиксируются высокий уровень госпитализаций с коронавирусом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выстояла в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что после преодоления нескольких волн COVID-19 власть знает, как действовать дальше.

По состоянию на утро пятницы, 10 сентября, в Украине официально подтверждено 2 310 554 случая коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 3615 заболевших , из них 348 – дети. Госпитализировали 1056 пациентов.

Некоторые паломники-хасиды по возвращению в Израиль из Умани попались на поддельных негативных COVID-тестах. Предварительно, полиция составила уже десятки протоколов, однако количество нарушителей может исчисляться сотнями.