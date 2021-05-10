Хроника коронавируса на 10 мая: Украина стала 2-й по количеству новых смертей в Европе

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
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Хроника коронавируса на 10 мая: Украина стала 2-й по количеству новых смертей в Европе

По состоянию на пятницу, 7 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 159 млн человек. За минувший день выявили 649 140 новых инфицированных, умерли еще 10 206. Всего от болезни скончались более 3,3 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 136,5 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 366,5 тысяч, Бразилии – 34 тысяч и США – 22 тысяч.

В Европе больше всего летальных случаев зафиксировали в РФ – 334, Украине – 193 и Польше – 147.

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Хроника коронавируса на 10 мая: Украина стала 2-й по количеству новых смертей в Европе
Хроника коронавируса на 10 мая: Украина стала 2-й по количеству новых смертей в Европе

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 10 мая:

  • Туристам из 50 стран, включая Украину, разрешили въезд в Кипр без требования самоизоляции или сдачи теста на коронавирус при условии обязательной полной вакцинации от COVID-19.

  • США и другие страны, в которых налажено производство вакцин от коронавируса, должны всемерно расширять их экспорт, а не просто говорить об отказе от защиты прав интеллектуальной собственности, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен.

  • В Черновицкой области за сутки зафиксировали 58 новый случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 381 человек.

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