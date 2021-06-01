Хроника коронавируса на 1 июня: от COVID-19 умерли более 3,5 млн человек
По состоянию на вторник, 1 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 171 млн человек. За минувший день выявили 358 179 новых инфицированных, умерли еще 7 869. Всего болезнь унесла жизни более 3,5 млн жителей планеты.
При этом выздоровели свыше 153,9 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 126 тыс., Бразилии – 32 тыс. и Аргентине – 28 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине официально подтверждено 2 201 472 заражения, из которых 50 472 – это летальные случаи и 2 036 148 – выздоровления. Так, активными больными остаются более 120,5 тыс. граждан.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в июне темпы вакцинации против коронавируса в Украине должны ускориться. Этому будет способствовать одновременная доставка больших партий препаратов.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству составить прогноз развития ситуации с заболеваемостью COVID-19 осенью.
В России разрешили возобновить авиасообщение с Великобританией со 2 июня. С 10 июня будет возобновлено авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерное авиасообщение с Албанией. Кроме того, Россия с 10 июня увеличит число рейсов в 10 стран: Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Сербию, Белоруссию и Германию. Будет возобновлено авиасообщение с Германией по маршруту Москва – Мюнхен. Запрет на полеты в Турцию и Танзанию продлен.
Варианты коронавируса станут обозначать буквами греческого алфавита (Альфа, Бета, Гамма и т.д.) во избежание дискриминации стран, в которых эти штаммы обнаружили впервые, и для упрощения употребления в речи, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Власти Вьетнама временно прекратило принятие международных авиарейсов в аэропорту Ханоя в связи с коронавирусом. По данным Управления гражданской авиации страны, решение вступит в силу во вторник, 1 июня, и будет действовать как минимум до 7 июня.
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