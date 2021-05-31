Зеленский поручил составить прогноз по угрозе новой волны COVID-19 осенью

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству составить прогноз развития ситуации с заболеваемостью COVID-19. В частности, глава государства хочет увидеть ожидания по темпам распространения болезни осенью.

Такой вопрос поднимался на селекторном совещании под председательством украинского лидера, сообщила пресс-служба Офиса президента. Со своей стороны министр здравоохранения Виктор Ляшко проинформировал Зеленского о планах по вакцинации населения.

Кроме того, участники встречи обсудили положительную динамику по заболеваемости COVID-19. О ней свидетельствует тот факт, что сейчас все области находятся в "желтой" карантинной зоне.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года – как по количеству занятых коек, так и по количеству активных больных, которых по состоянию на 31 мая насчитывается 110 876 человек.

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Так, из 74 675 коек, предусмотренных для больных коронавирусом, занято 14 451, то есть 19%. Продолжает снижаться также количество занятых аппаратов искусственной вентиляции легких (893 из 6 700) и коек интенсивной терапии (занято 30%).

"В эти выходные в Киеве, Львове и Одессе началась массовая вакцинация людей, которые записались на прививку через приложение Дія. На спортивных объектах, стадионах, спорткомплексах были организованы пункты прививки. В субботу было вакцинировано 9 тыс. человек и более 6 100 – в воскресенье. Это самые высокие показатели за выходные с начала кампании по вакцинации. Со следующих выходных мы будем расширять эту практику", – сказал президенту Шмыгаль.

Подытоживая, чиновники отчитались перед президентом о выполнении его приказа об отправке в Индию гуманитарной помощи. В частности, речь идет о кислородных концентраторах и аппаратах ИВЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам Ляшко, в июне темпы вакцинации против коронавируса в Украине должны ускориться. Этому будет способствовать одновременная доставка больших партий препаратов.