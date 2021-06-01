Коронавирусом в Украине заболели более 2 тысяч человек за сутки, умерли 163
По состоянию на утро вторника, 1 июня, в Украине официально подтвержден 2 204 631 случай коронавирусной инфекции. Из них 2 137 – обнаружены за прошедшие сутки, 91 – дети и 56 – медработники.
От COVID-19 в стране умерли уже 50 699 человек (+163 за сутки), выздоровели 2 053 167 (+12 085 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 26 468 человек,
методом ИФА – 11 271 человека,
экспресс-тестами – 14 225 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ривненской (117) областях.
г. Киев – 434/1 577
Винницкая область – 29/68
Волынская область – 53/125
Днепропетровская область – 137/832
Донецкая область – 88/269
Житомирская область – 31/118
Закарпатская область – 15/93
Запорожская область – 176/448
Ивано-Франковская область – 33/90
Киевская область – 138/359
Кировоградская область – 13/272
Луганская область – 57/51
Львовская область – 111/318
Николаевская область – 72/673
Одесская область – 66/429
Полтавская область – 115/992
Ривненская область – 117/153
Сумская область – 35/468
Тернопольская область – 32/111
Харьковская область – 84/1 575
Херсонская область – 23/232
Хмельницкая область – 44/132
Черкасская область – 89/122
Черновицкая область – 61/24
Черниговская область – 84/699
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в июне темпы вакцинации против коронавируса в Украине должны ускориться. Этому будет способствовать одновременная доставка больших партий препаратов.
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