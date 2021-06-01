Коронавирусом в Украине заболели более 2 тысяч человек за сутки, умерли 163

По состоянию на утро вторника, 1 июня, в Украине официально подтвержден 2 204 631 случай коронавирусной инфекции. Из них 2 137 – обнаружены за прошедшие сутки, 91 – дети и 56 – медработники.

От COVID-19 в стране умерли уже 50 699 человек (+163 за сутки), выздоровели 2 053 167 (+12 085 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 26 468 человек,

методом ИФА – 11 271 человека,

экспресс-тестами – 14 225 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ривненской (117) областях.

Видео дня

г. Киев – 434/1 577

Винницкая область – 29/68

Волынская область – 53/125

Днепропетровская область – 137/832

Донецкая область – 88/269

Житомирская область – 31/118

Закарпатская область – 15/93

Запорожская область – 176/448

Ивано-Франковская область – 33/90

Киевская область – 138/359

Кировоградская область – 13/272

Луганская область – 57/51

Львовская область – 111/318

Николаевская область – 72/673

Одесская область – 66/429

Полтавская область – 115/992

Ривненская область – 117/153

Сумская область – 35/468

Тернопольская область – 32/111

Харьковская область – 84/1 575

Херсонская область – 23/232

Хмельницкая область – 44/132

Черкасская область – 89/122

Черновицкая область – 61/24

Черниговская область – 84/699

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в июне темпы вакцинации против коронавируса в Украине должны ускориться. Этому будет способствовать одновременная доставка больших партий препаратов.