Коронавирусом в Украине заболели более 2 тысяч человек за сутки, умерли 163

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Тест на коронавирус

По состоянию на утро вторника, 1 июня, в Украине официально подтвержден 2 204 631 случай коронавирусной инфекции. Из них 2 137 – обнаружены за прошедшие сутки, 91 – дети и 56 – медработники.

От COVID-19 в стране умерли уже 50 699 человек (+163 за сутки), выздоровели 2 053 167 (+12 085 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 26 468 человек,

  • методом ИФА – 11 271 человека,

  • экспресс-тестами – 14 225 человек.

Распространение коронавируса в Украине.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ривненской (117) областях.

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Количество новых случаев/прививок в регионах за сутки:

  • г. Киев – 434/1 577

  • Винницкая область – 29/68

  • Волынская область – 53/125

  • Днепропетровская область – 137/832

  • Донецкая область – 88/269

  • Житомирская область – 31/118

  • Закарпатская область – 15/93

  • Запорожская область – 176/448

  • Ивано-Франковская область – 33/90

  • Киевская область – 138/359

  • Кировоградская область – 13/272

  • Луганская область – 57/51

  • Львовская область – 111/318

  • Николаевская область – 72/673

  • Одесская область – 66/429

  • Полтавская область – 115/992

  • Ривненская область – 117/153

  • Сумская область – 35/468

  • Тернопольская область – 32/111

  • Харьковская область – 84/1 575

  • Херсонская область – 23/232

  • Хмельницкая область – 44/132

  • Черкасская область – 89/122

  • Черновицкая область – 61/24

  • Черниговская область – 84/699

Пандемия коронавируса в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в июне темпы вакцинации против коронавируса в Украине должны ускориться. Этому будет способствовать одновременная доставка больших партий препаратов.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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