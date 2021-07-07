Глава ВОЗ заявил, что пандемия COVID-19 перешла в очень опасную фазу

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что на сегодня пандемия коронавируса находится на очень опасной фазе. Там также признают, что достигнутые усилия пока не смогли значительно минимизировать влияние COVID-19.

Об этом шла речь на брифинге ВОЗ 6 июля, который транслировался на ее сайте. С такой речью в частности выступил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, мировое сообщество смогло добиться некоторого прогресса в борьбе с пандемией, в частности, контроля над ней.

Единственным выходом в нынешней ситуации он назвал поддержку разных стран. Например, в справедливом распределении между другими, более бедными государствами, индивидуальных средств защиты, тестов на выявление COVID-19, а также лекарств и вакцин.

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Гебрейесус отметил, что несмотря на циркулирование более заразных штаммов коронавируса, смягчить карантинные ограничения ныне могут не многие страны. В частности, в большинстве те, которые располагают значительными инструментами борьбы с болезнью – прежде всего препаратами для вакцинации.

Тогда как государства, не имеющие доступа к достаточным поставкам вакцин, добавил глава ВОЗ, до сих пор сталкиваются со вспышками заражений, госпитализаций из-за коронавируса и смертей от него.

Напомним: на сегодня в мире зарегистрировано 185,3 млн всех заражений COVID-19, из которых более 4 млн – это летальные исходы, а 169,7 млн – выздоровления.

В мире против коронавируса вакцинировались 3,254 млрд человек – 1,9 млрд получили одну прививку, а 895,2 млн обе.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный государственный санврач Украины Игорь Кузин напомнил, что штамм COVID-19 Дельта заразнее обычного варианта вируса в 1,6 раза и очень быстро распространяется.