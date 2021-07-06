Штамм коронавируса "Дельта" в 1,6 раза заразнее других и требует особого подхода в лечении, – Кузин

Новый штамм коронавируса Дельта в 1,6 раза заразнее, чем обычный вирус. Он очень быстро распространяется среди людей.

Об этом рассказал в интервью ТСН главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, когда человек инфицируется этим штаммом, он чаще требует интенсивного лечения.

"То есть, чаще возникает дыхательная недостаточность, человек будет нуждаться в кислороде или нахождении в палате интенсивной терапии", – сказал Кузин.

По информации главного санитарного врача, потенциально вирус Дельта может пробивать защиту вакцинированного организма. Он снижает эффективность той или иной вакцины на 5%-7%.

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"Если мы говорили, что вакцина защищает на 80%, то в случае инфицирования Дельтой – это 72-73%", – отметил он.

Однако пока неизвестно о повышении риска реинфицирования этим штаммом.

Кузин подчеркнул, что сейчас очень важно нарастить темпы вакцинации в стране до прихода нового вируса. Отдельную стратегию надо выбирать для учебных заведений. Потому что Великобритания регистрировала вспышки Дельты преимущественно в школах и детсадах.

Он также напомнил, что с 00:00 2 июля ограничен въезд в Украину из Великобритании, Португалии, Индии и РФ, где есть стремительное распространение Дельты. Для прибывающих из этих стран введено дополнительное тестирование быстрым тестом на выявление антигена до паспортного контроля.

В общем уже 92 страны сообщили, что зарегистрировали у себя этот штамм. Однако только четыре имеют быстрое распространение и нагрузку на систему здравоохранения.

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