Глава ВОЗ осудил вакцинацию от COVID бустерной дозой и прививки детям

Во Всемирной организации здравоохранения осудили широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. Не имеет смысла делать третью прививку здоровым людям, когда в некоторых бедных странах население не получило даже одного укола.

Об этом на брифинге заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он подчеркнул, что каждый день в мире делается в шесть раз больше бустерных прививок, чем первых уколов в странах с низкими доходами.

"Нет смысла вводить бустерные дозы (от коронавируса - ред.) здоровым взрослым людям или вакцинировать детей, когда работники здравоохранения, пожилые люди и другие группы все еще ждут своей первой дозы", – подчеркнул он.

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Гебрейесус считает эту ситуацию скандалом, и она должна быть немедленно прекращена, поскольку дополнительные дозы вакцины от коронавируса нужны только людям с ослабленным иммунитетом.

Гендиректор ВОЗ напомнил, что две страны в мире – Эритрея и Северная Корея – до сих пор не начали вакцинацию от коронавируса.

Напомним, ранее в украинском Минздраве сообщили, что пока не рассматривают вопрос о введении бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех желающих украинцев. В течение следующих нескольких недель в ведомстве будут проходить дебаты экспертов по этому вопросу. В ведомстве отметили, что с осторожностью относятся ко введению и бустерной, и ревакцинальной доз COVID-вакцин.

В свою очередь главный врач-инфекционист Минздрава Ольга Голубовская объяснила, что бустерная или дополнительная третья доза вакцины от коронавируса COVID-19 необходима только тем людям, которые имеют иммунодефицит, а именно слабую выработку антител. В отношении здоровых достоверных данных о пользе бустерной прививки нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что украинцам будут рекомендовать делать третью прививку (бустерная доза) против коронавируса после получения двух основных. В частности, людям со слабым иммунным ответом на стандартный курс вакцинации.