Гендиректор Pfizer об одобрении вакцины для детей: это вопрос дней, а не недель

В компании Pfizer сообщили, что намерены в ближайшее время запросить разрешение на применение вакцины от COVID-19 для детей младше 12 лет. Возможно разрешение дадут уже в течении нескольких дней.

Об этом рассказал гендиректор Pfizer Альберт Бурла, передает CNN. Он отметил, что вакцина для детей от 5 до 11 лет особенно нужна с учетом начала осеннего сезона.

"Это вопрос дней, а не недель", – сказал Бурла, говоря о сроках получения разрешения применение вакцины от COVID-19 для детей в США.

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Согласно данным Американской академией педиатрии, почти 26% всех случаев COVID-19 в стране регистрируются у детей.

Медицинский аналитик, доктор Джонатан Райнер добавил, как только данные от Pfizer поступят, они должны будут пройти через два комитета: Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), а другой – Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Медик пояснил, что если данные появятся на этой неделе, они, скорее всего, будут в комитете к концу октября.

"Это вакцина для детей, поэтому правильная доза – с точки зрения эффективности и побочных эффектов – имеет решающее значение", – говорил Райнер.

Врач напомнил, что нужно информировать общественность о важности вакцинации для здоровья их детей и их семей в целом.

"Если вы хотите, чтобы дети ходили в школу, лучший способ удержать их в школе – не дать им заболеть COVID-19", – сказал он.

Ранее в компании Pfizer сообщили, что их вакцина от коронавируса (COVID-19) вызвала устойчивый иммунный ответ у детей в возрасте от 5 до 11 лет. Две дозы вакцины показали такую же эффективность, как у людей от 16 до 25 лет. Препарат создан по аналогии вакцины для взрослых, однако он имеет меньшую дозировку, рассчитанную на детей.

Как писал OBOZREVATEL, ученые сообщили, что более длительный промежуток между первой и второй дозами вакцины Pfizer-BioNTech заставляет иммунную систему организма вырабатывать больше антител, борющихся с коронавирусом (COVID-19).