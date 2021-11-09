Экс-замглавы Минздрава о ситуации с COVID-19 в Украине: мы находимся на пике волны или приблизились к нему
На этой неделе Украина может выйти на плато заболеваемости коронавирусной инфекцией. Показатели инфицирования COVID-19 и госпитализации в стране несколько замедлились, вероятно, достигнув пика.
Как сказал соучредитель Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк в интервью РБК-Украина, то, что эпидемические показатели связанные с коронавирусом, прекратили свой рост, может объясняться двумя причинами. Первая из них – Украина достигла своего пика инфицирования, второй – система здравоохранения просто не справляется с наплывом больных.
По словам эксперта, во втором случае реальное число смертей связанных с COVID-19 станет известно позже, когда служба статистики соберет данные об избыточной смертности в этот период.
"Предполагаем, что сейчас растет количество не фиксируемых смертей, которые случаются вне больниц. Вероятно, мы будем видеть гораздо больше смертей за этот период позже", – сказал Ковтонюк.
По его мнению, такое может происходить из-за того, что в больницах просто нет места для новых пациентов. Нет коек, кислорода и персонала.
Как сообщила пресс-служба Минздрава, За сутки 7 ноября в Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом 473 пациента скончались. Больше всего случаев за сутки подтвердили в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях, Николаевской и Львовской областях.
Среди заболевших в воскресенье 790 детей и 145 работников здравоохранения.
За все время пандемии в Украине: заболел 3 088 501 человек, выздоровели 2 520 956 человек; 72 557 пациентов умерли.
Как сообщал OBOZREVATEL, смертность от коронавируса в Украине на прошлой неделе установила исторический рекорд.
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