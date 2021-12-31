COVID-вакцина CoronaVac и бустер Pfizer показали низкую эффективность против Омикрона – исследование

Двухдозовая вакцина CoronaVac, которую производит китайская компания Sinovac Biotech, против коронавируса с последующей бустерной вакциной Pfizer-BioNTech показала более низкий иммунный ответ против нового более мутировавшего штамма COVID-19 Омикрон по сравнению с другими штаммами. Соответствующее исследование было проведено экспертами из Йельского университета, Министерства здравоохранения Доминиканской Республики и других учреждений.

Однако оно еще не прошло рецензирование. Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

В рамках исследования были проанализированы образцы плазмы от 101 участника в Доминиканской Республике. Согласно полученным данным, две дозы вакцины CoronaVac никак не нейтрализуют Омикрон.

В то же время две дозы этой вакцины вместе с уколом Pfizer (PFE.N) вызывали ответ антител, аналогичный двухдозовой мРНК-вакцине. Уровни антител против Омикрона были в 6,3 раза ниже по сравнению с предшественником и в 2,7 раза по сравнению с Дельта.

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Одна из авторов исследования Акико Ивасаки предположила, что людям, которые были привиты вакциной CoronaVac, могут потребоваться две дополнительные бустерные дозы для достижения необходимых уровней защиты.

Кроме того, исследование, проведенное на прошлой неделе в Гонконге, показало, что даже три дозы вакцины CoronaVac не вызвали достаточного ответа антител против Омикрон и что для достижения "защитного уровня" ее нужно было усилить с помощью инъекции Pfizer-BioNTech.

Вакцины CoronaVac Sinovac и BBIBP-CorV государственной биотехнологической компании Sinopharm - две наиболее часто используемые вакцины в Китае и ведущие прививки от COVID-19, экспортируемые страной. CoronaVac используют и в Украине.

Напомним, среди всех вакцинированных украинцев более 30% граждан выбрали китайскую разработку CoronaVac. Это делает ее одним из самых популярных препаратов в нашей стране – первенство он уступает только немецко-американскому Pfizer.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине перед Новым годом и Рождеством, несмотря на низкий уровень вакцинации и вероятность массовых собраний граждан, карантин не будут усиливать. Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев отмечать Новый год и Рождество в небольших компаниях.

18 декабря в Украине был зафиксирован первый потенциальный случай заражения Омикрон-штаммом коронавируса. В одном из образцов выявили комбинацию мутаций, характерную для этого варианта COVID-19, который распространился по миру из ЮАР.

Обнаруженный в Украине новый штамм коронавируса Омикрон сулит украинцам серьезные неприятности. Чтобы обезопасить жителей нашей страны в преддверии новогодних праздников, в Министерстве здравоохранения дали несколько ключевых рекомендаций.