Самая безопасная и проверенная: что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac

Среди всех вакцинированных украинцев более 30% граждан выбрали китайскую разработку CoronaVac. Это делает препарат "Made in China" одним из самых популярных в нашей стране – первенство он уступает только немецко-американскому Pfizer.

Для тех, кто до сих пор не определился с вакциной от COVID-19, OBOZREVATEL ответил на самые популярные вопросы – как работает CoronaVac, насколько он эффективен, почему его называют самым безопасным и в какие страны можно поехать с этой прививкой.

Разработала прививку CoronaVac китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech, которая ежегодно выпускает до 500 миллионов различных вакцин. К примеру, производитель создал и вывел на рынок препараты против гепатита А и В, вирусов гриппа и паротита.

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CoronaVac – это инактивированная вакцина. То есть ее главный компонент — убитые вирусные частицы. Поэтому если вас пугают новые РНК- и ДНК-технологии, то такой тип прививки проверен более чем столетней историей. Первые инактивированные бактериальные вакцины изобрели еще в 1887 году. Привычная нам сезонная вакцина от гриппа – тоже инактивированная.

Если говорить простыми словами, то вакцина CoronaVac работает так: ученые выделили инактивированные (то есть обезвреженные) вирусы и смешали их с так называемым адъювантом, который стимулирует иммунную систему для усиления реакции на вакцину. То есть вирус, который содержится в препарате, уже убит, он не может размножаться. Однако его внешний вид все еще вызывает у иммунной системы возмущение и сигнализирует о нападении врага, тем самым заставляя организм вырабатывать антитела.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует прививать CoronaVac взрослых с 18 лет. Людям младшего возраста пока что запрещено вакцинироваться китайским препаратом – для детей с 12 лет в Украине используют вакцину Pfizer. Однако другие страны, в частности, КНР, Чили и Индонезия, уже одобрили CoronaVac для детей с 6 лет.

Украинский Минздрав не рекомендует эту прививку беременным и кормящим грудью женщинам, ведь на этих категориях людей клинические исследования пока не проводили. Также есть некоторые противопоказания для прививки CoronaVac:

гиперчувствительность к компонентам;

тяжелая аллергическая реакция на вакцины в прошлом;

серьезные заболевания нервной системы;

температура тела выше 38,5 градусов;

тяжелые хронические заболевания.

В Минздраве напоминают, что все вакцины, одобренные в Украине, эффективны для предотвращения тяжелого течения заболевания COVID-19, госпитализации и смерти. Это же касается и CoronaVac.

В то же время, если сравнивать китайский препарат с западными разработками, то его эффективность оказывается несколько ниже. Вот результаты некоторых исследований:

По данным чилийских ученых, эффективность CoronaVac составляет 65,9% в предотвращении заболевания COVID-19 (штаммы Альфа и Гамма), 87,5% в предотвращении госпитализации и 86,3% – смерти.

Исследование, проведенное среди людей 18-59 лет в Китае в мае во время вспышки, вызванной Дельтой, показало, что две дозы вакцины имели эффективность в 59% против симптоматического заболевания COVID-19, 70,2% – против средней формы тяжести заболевания и 100% – против тяжелых случаев.

Но, судя по результатам тестов бразильских ученых, в старшей возрастной категории CoronaVac демонстрирует более низкие результаты. Эффективность вакцины для людей от 70 лет против симптоматической болезни, вызванной штаммом Гамма, составляла 46,8%, для предотвращения госпитализации – 55,5%, против смерти – 61,2%.

То есть чем старше были пациенты, тем ниже была эффективность вакцины. В то же время среди всех COVID-препаратов CoronaVac показывает один из лучших результатов по времени защиты – примерно полгода. К тому же, эффективность можно существенно повысить благодаря бустерной дозе:

до 74% повышает эффективность дополнительная доза CoronaVac;

до 94% – дополнительная доза AstraZeneca;

до 95% – дополнительная доза Pfizer.

Можно сделать третью прививку в Украине? Пока нет. Исключение – люди с иммунодефицитными и иммуносупрессивными состояниями. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, бустерную дозу вакцины позволят после того, как по крайней мере один раз прививки от коронавируса получат 60% взрослого населения.

Часть украинских врачей отмечает: несмотря на то, что вакцина CoronaVac хоть и имеет более низкую эффективность по сравнению с тем же Pfizer, побочных негативных симптомов после ее введения значительно меньше.

Известно, что около трети пациентов, привитых китайской вакциной в пределах клинических испытаний, перенесли типичные для других препаратов побочные эффекты, среди них:

боль в месте инъекции;

повышенная температура;

усталость и утомляемость.

Украинских иммунологи действительно склонны считать, что китайская вакцина – самая легкая с точки зрения переносимости. Они также отмечают, что главное преимущество CoronaVac заключается в том, что она изготовлена традиционным способом, испытанным на протяжении десятилетий.

"Она подходит абсолютно всем, особенно тем людям, которые боятся вакцинироваться, которые боятся побочных действий, температурной реакции", – отметил в комментарии OBOZREVATEL врач-инфекционист Виктор Петров.

Врач-пульмонолог Светлана Гук рекомендует людям, которые боятся делать прививку от коронавируса из-за сомнений в проверенности, вакцинироваться препаратом CoronaVac. Как пояснила эксперт, эта вакцина сделана "по старой испытанной методике".

"Вакцина CoronaVac изготовлена при помощи традиционного способа производства, который оправдал себя в течение десятков лет. Все остальные – вакцины инновационные. Но сегодня никто не сможет сказать, что лучше", – также подчеркнул доктор медицинских наук Сергей Крамарев.

Несмотря на то, что ВОЗ утвердила вакцину CoronaVac, не все страны ее признают и разрешают въезд привитым ею людям. Пока с этой прививкой можно въехать только в Турцию, Черногорию, Канаду, США, Хорватию, Швейцарию, Грецию, Испанию, Словакию, Эстонию, Швецию, Хорватию, Австрию, Нидерланды и на Кипр.

Вакцина CoronaVac доступна в центрах массовой вакцинации и прививочных пунктах. Ближайший к вам можно выбрать по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, отказ от второй прививки от коронавируса может иметь непредсказуемые последствия. Если человек пропустил вторую дозу, то эффект от первой "утилизируется" уже через месяц, и риски тяжелого течения заболевания и летального исхода возрастают.