COVID-19, вероятно, возник из-за утечки из лаборатории в Китае – Минэнерго США

Министерство энергетики США полагает, что причиной начала пандемии COVID-19 стала случайная утечка вируса из одной из биолабораторий Китая. При этом доказательств, что он был искусственно выращен с целью производства биологического оружия, нет.

Видео дня

Теперь эта версия начала пандемии от Минэнерго США содержится в засекреченном разведывательном докладе, который был предоставлен Белому дому и ключевым членам Конгресса. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

"Позиция ведомства изменилась, поскольку ранее оно не могло определиться относительно того, как именно возник вирус. Теперь Минэнерго присоединилось к Федеральному бюро расследований, у которого такая же позиция по появлению коронавируса", – указано в сообщении.

По данным журнала, официальные лица пока отказываются раскрывать информацию о том, какие именно разведданные помогли Минэнерго вынести такое решение по поводу появления пандемии. При этом, как подчеркнул помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя данные статьи, результаты не окончательны, сотрудники разведки все еще собирают информацию о том, как именно возник COVID-19.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украину накрывает новый подвид COVID-19 "Кракен". Мутацию варианта Omicron XBB.1.5 коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили уже в четырех областях страны. Инфицированные есть в Сумской, Закарпатской, Одесской и Тернопольской областях.

Он передается быстрее, чем другие варианты коронавируса. Однако нет данных о том, что он переносится тяжелее или связан с более высоким риском смерти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!