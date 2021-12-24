COVID-19 в Британии бьет рекорды: в стране зафиксировали наибольшее количество новых случаев с начала пандемии

В Великобритании снова наблюдаются рекордные ежедневные случаи заболевания коронавирусом. За среду, 22 декабря, в стране было зарегистрировано 119 789 новых случаев COVID-19.

Число случаев заражения коронавирусом в Британии на данный момент находится на самом высоком уровне с момента начала пандемии. Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Также в стране зафиксировано 147 смертей, связанных с коронавирусом. За среду болезнь удалось победить 38 889 людям.

Предыдущий ежедневный максимум был зафиксирован во вторник, 21 декабря – 106 122 случая.

На этой неделе тестирование немного замедлилось. Около 95% случаев, зарегистрированных 22 декабря, были протестированы за предыдущие три дня.

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В общем, с начала пандемии в Британии зарегистрировано 11 767 262 случаев коронавируса. 147 720 человек не смогли преодолеть COVID-19. При этом 9 961 369 благополучно победили болезнь.

По данным Агентства безопасности здравоохранения Великобритании, люди, у которых обнаружили новый штамм Омикрон, на 50-70% реже нуждаются в больничной помощи, чем люди с предыдущими штаммами коронавируса.

При этом до Рождества в стране не собираются вводить какие-либо меры для сдерживания распространения вируса, хотя после - могут быть предприняты определенные шаги.

Стоит отметить, что рекордные показатели заболеваемости также были зафиксированы во Франции (91,6 тыс. за сутки), Испании (72,9 тыс.) и Италии (44,5 тыс.).

Как сообщал OBOZREVATEL, южноафриканский врач Анжелика Кутзи, которая первой предупредила об инфицированных с новой мутацией, заявила, что у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон, проявляются необычные, но легкие симптомы. По ее словам, заболевшие жаловались на сильную утомляемость. Также наблюдалась высокая частота пульса. Вместе с тем ни у кого не было потери вкуса или обоняния.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант коронавируса B.1.1.529 был впервые обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации белка шипа, многие из которых указывают на вероятную стойкость к вакцинам. В общей сложности у нового штамма около 50 мутаций, в том числе 10 в той части вируса, которая первой вступает в контакт с клетками.

Напомним, 18 декабря в Украине был зафиксирован первый потенциальный случай заражения Омикрон-штаммом коронавируса. В одном из образцов выявили комбинацию мутаций, характерную этому варианту COVID-19, который распространился по миру из ЮАР.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на территории нашего государства не будут вводить локдаун или более строгие карантинные ограничения на новогодние праздники. При этом он призвал украинцев отмечать Новый год и Рождество в небольших компаниях.

Обнаруженный в Украине новый штамм коронавируса Омикрон сулит украинцам серьезные неприятности. Чтобы обезопасить жителей нашей страны в преддверии новогодних праздников, в Министерстве здравоохранения дали несколько ключевых рекомендаций.