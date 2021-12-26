Какие регионы стали лидерами по распространению COVID-19 в Украине. Статистика
Киев стал лидером поCOVID-статистике в Украине за субботу, 25 декабря: за этот день в городе выявили 251 новый случай заражения коронавирусом. Далее по количеству инфицированных идет Киевская (+196 случаев), Житомирская (+172) и Днепропетровская области (+167).
Об этом утром 26 декабря сообщил Telegram-канал Министерства здравоохранения "Коронавірус_інфо". Отметим, что в статистике не учтены данные с временно оккупированной АР Крым и части Донецкой, Луганской областей.
Меньше всего новых случаев COVID-19 было зафиксировано вЛуганской (+6), Херсонской (+22) и Запорожской областях (+51).
Сколько больных коронавирусом прибавилось за 25 декабря:
г. Киев – 251;
Винницкая область – 111;
Волынская область – 126;
Днепропетровская область – 167;
Донецкая область – 120;
Житомирская область – 172;
Закарпатская область – 84;
Запорожская область – 51;
Ивано-Франковская область – 135;
Киевская область – 196;
Кировоградская область – 70;
Луганская область – 6;
Львовская область – 164;
Николаевская область – 82;
Одесская область – 117;
Полтавская область – 90;
Ровенская область – 86;
Сумская область – 106;
Тернопольская область – 134;
Харьковская область – 95;
Херсонская область – 22;
Хмельницкая область – 123;
Черкасская область – 150;
Черновицкая область – 67;
Черниговская область – 85.
Всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 3 645 124 человека, из них умерли – 94 838. В стране было проведено уже 16 669 943 ПЦР-тестов.
Напомним, что за 25 декабря в стране подтвердили 2810 новых случаев коронавируса. Скончались за день 138 пациентов, а выздоровели – 4279.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2022-м Министерство здравоохранения планирует организовать в Украине новую вакцинацию против коронавируса. Граждане через один год после базового курса иммунизации должны будут получить две повторные прививки. Как рассказал заместитель главы Минздрава Игорь Кузин, речь идет, прежде всего, о наиболее уязвимых категориях населения.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.