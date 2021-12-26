Какие регионы стали лидерами по распространению COVID-19 в Украине. Статистика

Киев стал лидером поCOVID-статистике в Украине за субботу, 25 декабря: за этот день в городе выявили 251 новый случай заражения коронавирусом. Далее по количеству инфицированных идет Киевская (+196 случаев), Житомирская (+172) и Днепропетровская области (+167).

Об этом утром 26 декабря сообщил Telegram-канал Министерства здравоохранения "Коронавірус_інфо". Отметим, что в статистике не учтены данные с временно оккупированной АР Крым и части Донецкой, Луганской областей.

Меньше всего новых случаев COVID-19 было зафиксировано вЛуганской (+6), Херсонской (+22) и Запорожской областях (+51).

Сколько больных коронавирусом прибавилось за 25 декабря:

г. Киев – 251;

Видео дня

Винницкая область – 111;

Волынская область – 126;

Днепропетровская область – 167;

Донецкая область – 120;

Житомирская область – 172;

Закарпатская область – 84;

Запорожская область – 51;

Ивано-Франковская область – 135;

Киевская область – 196;

Кировоградская область – 70;

Луганская область – 6;

Львовская область – 164;

Николаевская область – 82;

Одесская область – 117;

Полтавская область – 90;

Ровенская область – 86;

Сумская область – 106;

Тернопольская область – 134;

Харьковская область – 95;

Херсонская область – 22;

Хмельницкая область – 123;

Черкасская область – 150;

Черновицкая область – 67;

Черниговская область – 85.

Всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 3 645 124 человека, из них умерли – 94 838. В стране было проведено уже 16 669 943 ПЦР-тестов.

Напомним, что за 25 декабря в стране подтвердили 2810 новых случаев коронавируса. Скончались за день 138 пациентов, а выздоровели – 4279.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2022-м Министерство здравоохранения планирует организовать в Украине новую вакцинацию против коронавируса. Граждане через один год после базового курса иммунизации должны будут получить две повторные прививки. Как рассказал заместитель главы Минздрава Игорь Кузин, речь идет, прежде всего, о наиболее уязвимых категориях населения.