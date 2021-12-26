Какие регионы стали лидерами по распространению COVID-19 в Украине. Статистика

Дарья Дурова
Covid
2 минуты
1,6 т.
Пандемия коронавируса

Киев стал лидером поCOVID-статистике в Украине за субботу, 25 декабря: за этот день в городе выявили 251 новый случай заражения коронавирусом. Далее по количеству инфицированных идет Киевская (+196 случаев), Житомирская (+172) и Днепропетровская области (+167).

Об этом утром 26 декабря сообщил Telegram-канал Министерства здравоохранения "Коронавірус_інфо". Отметим, что в статистике не учтены данные с временно оккупированной АР Крым и части Донецкой, Луганской областей.

Меньше всего новых случаев COVID-19 было зафиксировано вЛуганской (+6), Херсонской (+22) и Запорожской областях (+51).

Сколько больных коронавирусом прибавилось за 25 декабря:

  • г. Киев – 251;

Видео дня

  • Винницкая область – 111;

  • Волынская область – 126;

  • Днепропетровская область – 167;

  • Донецкая область – 120;

  • Житомирская область – 172;

  • Закарпатская область – 84;

  • Запорожская область – 51;

  • Ивано-Франковская область – 135;

  • Киевская область – 196;

  • Кировоградская область – 70;

  • Луганская область – 6;

  • Львовская область – 164;

  • Николаевская область – 82;

  • Одесская область – 117;

  • Полтавская область – 90;

  • Ровенская область – 86;

  • Сумская область – 106;

  • Тернопольская область – 134;

  • Харьковская область – 95;

  • Херсонская область – 22;

  • Хмельницкая область – 123;

  • Черкасская область – 150;

  • Черновицкая область – 67;

  • Черниговская область – 85.

Всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 3 645 124 человека, из них умерли – 94 838. В стране было проведено уже 16 669 943 ПЦР-тестов.

Напомним, что за 25 декабря в стране подтвердили 2810 новых случаев коронавируса. Скончались за день 138 пациентов, а выздоровели – 4279.

COVID-статистика в Украине.
Полный пост министерства.
Скриншот Telegram-канала "Коронавірус_інфо".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2022-м Министерство здравоохранения планирует организовать в Украине новую вакцинацию против коронавируса. Граждане через один год после базового курса иммунизации должны будут получить две повторные прививки. Как рассказал заместитель главы Минздрава Игорь Кузин, речь идет, прежде всего, о наиболее уязвимых категориях населения.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКарантин в УкраинеКоронавирусCOVID-19Министерство здравоохранениякарантин