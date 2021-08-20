Байден с женой получат третью прививку от коронавируса – СМИ

Президент США Джо Байден заявил, что он и первая леди Джилл Байден получат третью дозу вакцины против COVID-19 для укрепления иммунитета. Лидер Соединенных Штатов отметил, что с сентября всем американцам будут предлагать бустерные прививки.

Об этом Байден заявил в эфире телевизионного интервью ABC News, которое вышло в четверг, 19 августа. 78-летний президент США отметил, что он и его жена получили первые дозы еще в декабре 2020 года, и с тех пор прошло уже немало времени.

"Мы получим усилительные дозы. Уже пора", — сказал Байден в интервью.

Отметим, что в США будут предлагать бустерные дозы с 20 сентября, несмотря на то, что миллионы американцев до сих пор не сделали и первой прививки.

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Органы здравоохранения защищают этот план администрации, заявляя, что США при этом смогут делиться вакцинами с другими странами и вакцинировать американцев, которые до сих пор еще не получили ни одной дозы.

"Когда мы видим доказательства того, что иммунитет ослабевает, особенно перед лицом этого варианта Дельта – мы обязаны действовать, чтобы защитить людей дома", — отметил главный хирург США Вивек Мэрти.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне мутации коронавируса все больше стран предлагают населению введение третьей дозы вакцины.

В компании Moderna заявили, что их препарат показал двукратное снижение антител-нейтрализаторов в лабораторных тестах против Дельты по сравнению с исходным штаммом коронавируса.

А антитела от CoronaVac исчезают примерно через шесть месяцев после второй дозы. И лабораторное исследование показало, что третья доза может иметь сильный усилительный эффект.