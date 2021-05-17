Академик сделал прогноз по новой вспышке COVID-19 в Украине

Эпидемия коронавируса летом ослабнет, но осенью Украину ждет очередная вспышка.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал Владимир Широкобоков, украинский профессор, микробиолог, вирусолог и академик НАН Украины, комментируя прогноз Министерства здоровья о четвертой волне COVID-19.

"Не очень согласен с прогнозом Минздрава по четвертой волне в Украине. Но если завезут новый индийский штамм – возможен еще определенный подъем. Коронавирус – сезонное заболевание. Летом должно быть послабление, а осенью снова будет вспышка", – отметил Широкобоков.

Он также выразил беспокойство относительно нового индийского штамма, который обладает двойной мутацией и способен вызывать более тяжелые формы заболевания.

"Этот штамм действительно опасен, вызывает более тяжелые формы заболевания. Поражает не только пожилых людей, но и среднего возраста. Вирус приобретает темпы мутационной активности и это далеко не последний вариант, который нас ждет", – резюмировал Широкобоков.

Как сообщал OBOZREVATEL, очередная волна эпидемии коронавируса в Украине идет на спад, а пасхальные и майские праздники несущественно повлияют на эпидемиологическую ситуацию.