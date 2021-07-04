Желтоватая кожа и горб на спине: ученые выяснили, как будет выглядеть человек на 'вечной удаленке'

Уже в ближайшее время внешность людей может кардинально измениться и, отнюдь, не в лучшую сторону. Как считают эксперты, из-за вынужденной работы удаленно, многие потеряют часть волос, зубов, "отрастят" горб и наберут в весе.

Чтобы претерпеть кардинальные изменения, человеческому телу понадобиться около пяти лет. Об этом пишет Dailymail со ссылкой на исследование экспертов LloydsPharmacy.

Они подчеркивают, что для необратимого изменения внешнего вида индивидуума, необходимо длительное воздействие неблагоприятных факторов на его образ жизни, например, пандемия и, как следствие, постоянная работа из дома.

"Ученые составили "портрет" такого человека. Согласно прогнозу, у него "вырос" горб, кожа приобрела серо-желтый оттенок, вес превысил норму, ухудшилось зрение, волосы стали выпадать, стерлись зубы из-за постоянного скрежета ними во сне, а еще у него возникли проблемы со сном и сексом", – говорится в статье.

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Комментируя исследование, доктор Киран Сеян, медицинский директор LloydsPharmacy Online Doctor заявил, что пандемия вызвала "один из самых больших сдвигов в человеческом поведении, когда-либо виденных". В то же время, он подчеркнул, что не считает работу из дома плохой, однако такой, "которая требует определенных правил".

По его словам, работая удаленно человеку как минимум необходимо чаще вставать со стула и делать регулярные физические упражнения.

"Важно, чтобы люди понимали, что негативные изменения в рабочем графике могут повлиять на здоровье и психическое благополучие. Поэтому необходимо сохранить физическую активность", – сказал Сеян.

В своем отчете исследователи выделили главные проблемы, с которыми столкнулись большинство людей, работая на удаленном графике.

Увеличение веса

В рамках исследования, которое включало изучение запросов к онлайн-службе врачей LloydsPharmacy, медики обнаружили, что за последние 12 месяцев количество тех, кто желает записаться на консультации по снижению веса увеличилось на 155%, а на рекомендации по мигрени – на 87%.

Глава фармацевтической компании LloydsPharmacy Виктория Стил заявила, что до пандемии люди ежедневно ходили или ездили на работу, что делало их жизнь более подвижной. Однако во время "удаленки" их привычки изменились не в лучшую сторону. Многие перестали заниматься каким-либо спортом, стали чаще заказывать еду с доставкой, начали отлеживаться на диване и больше употреблять спиртных напитков.

"Малоподвижный образ жизни в результате строгих ограничений, вероятно, будет способствовать увеличению веса жителей многих стран и дальше и этот процесс может легко выйти из-под контроля", – считает Стил.

Она же рекомендует тем, кто лишился регулярных поездок на работу, найти время на 30-ти минутные ежедневные физические упражнения как минимум пять раз в неделю.

Осанка

Несмотря на постепенное ослабление мер изоляции, большинство людей продолжают работать из дома используя диван, кухонный стол или даже свои спальни в качестве временных офисов, что, по словам Стил, означает "сидячий образ жизни".

"Люди сгорбившись над компьютером в самых разных неестественных позах, глядят на экран с утра до вечера", – заявил Стил.

В этой ситуации просто необходимо прерывать работу короткими прогулками, легкими упражнениями или просто перемещением по дому, считает эксперт.

"Наше тело предназначено для движения, поэтому, если не вставать из-за компьютера и не двигаться в течение дня, это может привести к скованности в теле, болям в спине и шее, а также негативно сказаться на осанке и мышцах, зрении", – подчеркнула Стил.

Сон

Исследователи отметили, что с начала пандемии и удаленного графика многие из тех, кто обращался за помощью в LloydsPharmacy стали жаловаться на плохой сон.

"Просмотр новостей о смертях и инфекции оказал реальное влияние на наше психическое здоровье"- отметила эксперт по физиологии сна Стефани Ромишевски.

Она говорит, что из обычного графика было исключено время на дорогу до работы и с нее, что привело к повышению тревоги, так как у людей исчез временной отрезок, когда они могли "отключаться" от тревожных мыслей.

"Поскольку многие из нас работают из дома, время между работой и домом было устранено, что привело к тревоге, связанной с работой, которая сопровождает человека во время простоя, что затрудняет отключение каждую ночь и засыпание мирным сном", – сказал он.

Тем же, кто продолжает работать удаленно, Ромишевски рекомендует вставать каждый день в одно и то же время, не смотреть и не читать слишком часто новости, а особенно перед сном и избегать работы в спальне.

Стресс и тревога

Еще одной серьезной проблемой, влияющей на здоровье и, как следствие, на внешний вид человека, обнаруженной во время исследований стал рост стресса и беспокойства во всех возрастных группах, вызванный состоянием здоровья, новостями и неуверенностью в работе.

"Мы еще не знаем истинных масштабов и влияния, которое эта пандемия будет иметь на общество в перспективе", – подчеркивает участник исследования, доктор Амита Бхаттачарджи.

Она рассказала, что тело человека воспринимает стресс как угрозу, вызывая выброс гормонов, который в свою очередь, вызывает химическую реакцию, возникающую при травмах - известная как реакция "беги или сражайся".

"Общие признаки стресса и беспокойства включают учащенное сердцебиение, потерю аппетита, жалобы на пищеварительную систему (например, синдром раздраженного кишечника), головные боли / мигрени, боль, головокружение, нарушение сна и даже выпадение волос", – описывает жалобы пациентов Бхаттачарджи.

Еще один симптом стресса и беспокойства, который упоминает врач – скрежетание зубами и сжатие челюстей, которое часто случается во время сна и может привести к тому, что зубы станут чувствительными.

Недостаток витамина D

В первые дни пандемии люди были ограничены в прогулках и это повлияло на уровень витамина D.

"Из-за попыток совмещения работы из дома, домашнего обучения и создания баланса между работой и личной жизнью выйти на улицу стало труднее, чем до того, как разразился Covid-19", – говорится в исследовании.

В то же время, витамин D, или "солнечный витамин", важен для всех возрастных групп, а его получение – жизненно важно для здоровья тела.

"Он необходим для поддержания здоровья костей, зубов и мышц, а также поддержки иммунной функции", – сказал фармацевт LloydsPharmacy, Аншу Каура.

"Ваша кожа вырабатывает витамин D3 естественным образом, когда вы проводите время на солнце, однако организм не всегда вырабатывает достаточно витамина самостоятельно, поэтому его необходимо потреблять через пребывание на солнце, с пищей или добавками".

Каура говорит, что недостаток витамина D может привести к ослаблению зубов, которые легко трескаются, а в долгосрочной перспективе может привести к потере плотности костей и остеопрозу.

Секс

В своем исследовании эксперты затрагивают и тему интимных отношений. По их словам, пандемия и строгие ограничения сказались на любовной жизни: каждая третья женщина заявила, что стала беспокоиться о своем либидо.

"Стресс оказался одним из самых серьезных препятствий на пути к здоровым интимным отношениям", – пишут медики.

По словам медиков, изменения в графике работы негативно сказались на сексуальной жизни половины женщин, наряду с усталостью и плохим настроением. Часть из них заявили о стрессе из-за того, что не имели доступ к психологической поддержке.

Пандемия в плане интимных отношений сказалась и на мужчинах. По данным LloydsPharmacy Online Doctor, количество запросов от мужчин на лекарства от преждевременной эякуляции в мае 2021 года выросло более чем на 200 процентов.

Исследование показало, что с момента начала пандемии в 2020 году ежемесячно выполнялось более 5000 запросов по запросу "излечима ли преждевременная эякуляция".

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