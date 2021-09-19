Защитит ли мытье рук от коронавируса: врач дала ответ

Мнение о том, что мытье рук после улицы является лучшим средством защиты от коронавируса, в корне неверно. Первое место по эффективности занимает вакцинация.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL заявила кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии НУОЗ имени П.Шупика Татьяна Бондаренко. Так она прокомментировала данные тематического соцопроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива".

Отвечая на вопрос, что является наиболее эффективным средством защиты от коронавируса, опрошенные назвали мытье рук после улицы (54%), соблюдение дистанции (41,7), внимательное отношение к своему самочувствию и к здоровью близких (38,9%), правильное ношение маски (35,9%) и избегание мест столпотворения людей (31,9%). Вакцинацию наиболее эффективным методом защиты назвали 23,4% опрошенных, она заняла шестое место.

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"Больше всего в первой пятерке ответов удивило, что никто не сказал про вакцинацию. Профилактика – это именно вакцинация. Главное, что у человека внутри есть антитела", – сказала медик.

В этом контексте она сообщила о том, что коронавирус передается очень быстро, особенно новые штаммы, в том числе Дельта. Поэтому "до мытья рук дело уже не дойдет".

"Новые штаммы передаются после 5 секунд контакта с больным. Если раньше, чтобы заразиться, надо было посидеть с пациентом, долго с ним поговорить, то сейчас мы можем не знать, кто и откуда принес нам вирус", – пояснила Бондаренко.

Она озвучила собственный рейтинг средств защиты по мере убывания значимости:

Первое – вакцинация

Второе – избегать скученности людей

Третье – средства личной защиты (маска)

Четвертое – дезинфекция рук.

Как писал OBOZREVATEL, тот же соцопрос показал, что более половины украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса. Среди принявших такое решение большинство тех, кто не болел COVID-19.