Запорожье переходит в 'красную' зону карантина: какие ограничения будут действовать

Запорожье перейдет в "красную" зону карантина. Новые ограничения в городе установят с понедельника, 18 октября.

Об этом сообщает пресс-служба запорожского городского совета. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В связи с введением жесткого карантина власти приняли решение установить дополнительные ограничения. К уже действующим правилам добавляется запрет на работу:

заведений общественного питания (кроме доставки и навынос);

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ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений;

непродовольственных рынков и магазинов;

спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников.

Запрещается проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей. Также возможно введение ограничений времени перевозки в городском транспорте для льготных категорий, а именно с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

В то же время будут работать АЗС, аптеки, банки и больницы. Парикмахерским и другим учреждениям по оказанию услуг разрешено принимать посетителей только по предварительной записи.

Однако, согласно решению Кабинета Министров, все эти ограничения снимаются, если 100% персонала и посетителей прошли полную вакцинацию от коронавируса и могут предоставить "зеленый" COVID-сертификат.

Как сообщал OBOZREVATEL, первой в "красную" зону отправилась Херсонская область. Однако уже с 18 октября жесткий карантин также введут в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях. Подробнее об ограничениях в этих регионах – читайте в материале.