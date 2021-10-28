За время пандемии в реанимации львовской больницы не умер ни один вакцинированный, – профессор

Во Львове в реанимации скорой помощи от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, не умер ни один вакцинированный пациент. При этом каждый день умирает по 10-20 невакцинированных граждан.

Об этом сообщила заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии заведения, доктор наук и профессор Наталья Матолинец в эфире программы "Право на власть" в четверг, 28 октября. По ее словам, смертей вакцинированных пациентов не было с начала пандемии коронавируса (чтобы посмотреть видео, докролльте до конца новости).

"За весь период пандемии COVID-19 в реанимационном отделении больницы скорой медицинской помощи, которая оказывает помощь коронавирусным пациентам во всей Львовской области, не умер ни один вакцинированный пациент. Какая нужна вам статистика? Мы теряем по 10, 14, 20 не вакцинированных пациентов за сутки", – отметила профессор.

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Ранее Матолинец рассказывала, что по состоянию на 24 октября в больнице скорой помощи во Львове находились 415 пациентов с COVID-19, из которых 49 в тяжелом состоянии. По ее словам, никто из этих людей не получил ни одной дозы вакцины. Она призвала так называемых антивакцинаторов прекратить заниматься популизмом и если есть сомнения в том, что вакцина – единственный способ увеличить свои шансы в борьбе со смертью, посетить отделение реанимации.

Как писал OBOZREVATEL, в реанимациях Украины почти нет людей, которые успели вакцинироваться от COVID-19. По словам врачей, прививки помогают иммунизированным украинцам не только защитить себя от смерти, но и перенести болезнь намного легче. На больничных койках такие пациенты надолго не задерживаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые выяснили, что иммунитет к коронавирусу у переболевших остается неустойчивым. А подхватить инфекцию повторно невакцинированные могут через три месяца.