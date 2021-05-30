Выяснилось, кто может заразить COVID-19 больше всего людей

Главными распространителями коронавируса оказалась небольшая группа людей. Однако одна из опасностей пандемии состоит в том, что COVID-19 могут передавать как больные с симптомами, так и бессимптомные носители.

Причем последние могут входить в число суперраспространителей – тех, кто способен заразить очень большое количество людей. К такому выводу пришли ученые из Университета Колорадо (США), пишет Naked science.

В ходе исследования, целью которого было выяснить роль суперраспространителей вируса в пандемии и долю их в обществе, ученые изучили данные большой университетской программы наблюдения.

Они проанализировали результаты анализа слюны более 72 тысяч человек для определения носителей коронавируса методом ПЦР. Образцы были собраны у жителей кампуса университета Колорадо с августа по декабрь 2020 года.

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Причем анализы брали и у тех, кто не проявлял никаких симптомов COVID-19. 1405 из них оказались положительными.

"Самая высокая выявленная нами вирусная нагрузка составила более шести триллионов вирионов на миллилитр. Такое наблюдалось лишь у одного человека. Примечательно, что он жил в университетском городке и не сообщал о симптомах", – рассказали ученые.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что лишь 2% носителей ответственны за 90% циркулирующих частиц вируса, то есть подавляющее число частиц переносит очень небольшое количество людей.

Пока для исследователей остается неясным, можно ли этот факт считать некой "особенностью" либо же многие инфицированные в какой-то момент сталкиваются с чрезвычайно высокой вирусной нагрузкой.

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