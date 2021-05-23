Известный врач дал прогноз по новой волне коронавируса в Украине

В странах с низким уровнем вакцинации населения, пандемия COVID-19 не будет идти на спад. Украина входит в такой перечень, поэтому ожидать снижения числа заболеваний не стоит, несмотря на наступление летнего сезона и школьных каникул.

Об этом рассказал в блиц-интервью изданию OBOZREVATEL врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Бриль. Медик убежден, что на эпидемиологическую ситуацию существенно может повлиять только вакцинация.

"Что касается сезонного фактора, то он, конечно, тоже имеет значение, но основа – все-таки вакцинирование. Временный спад может быть связан с каникулами. В школах не будет передачи вируса. Но с учетом того, что темпы вакцинации в Украине крайне низкие, можно ожидать дальнейшего роста заболеваемости", – заявил Бриль.

Как ранее писал OBOZREVATEL, экс-министр здравоохранения Максим Степанов ответил на обвинения о проваленной вакцинации населения и рассказал, что именно замедлило этот процесс в Украине в условиях пандемии COVID-19.