Всемирный банк даст Украине 2,5 млрд гривен на борьбу с COVID-19: куда пойдут средства

Министерство здравоохранения и Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) заключили соглашение о начале проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". Он предусматривает выделение стране на эти цели $90 миллионов.

Документ подписали министр здравоохранения Максим Степанов и директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Предусмотренные в пределах проекта средства (в гривнах это почти 2,5 млрд) Украине дадут для развертывания дополнительных возможностей в борьбе с пандемией. Отмечается, что они будут направлены по трем направлениям:

почти 1,1 млрд грн ($40 млн) – на поддержку приобретения вакцины ;

примерно 850 млн грн ($30 млн) – на развертывание вакцинации против COVID-19;

более 550 млн грн ($20 млн) – на укрепление способности проведения тестирования на коронавирус.

В Министерстве здравоохранения отметили, что ведомство в рекордные сроки (в течение четырех месяцев) полностью завершило процедуру подготовки и согласования проекта соглашения о займе.

"В апреле были проведены финальные переговоры со Всемирным банком по привлечению займа и обсуждены детали реализации проекта. 11 мая на заседании Совета директоров МБРР получение Украиной займа было окончательно принято, а затем подписано", – говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что проект направлен на то, чтобы помочь стране не только закупить вакцины против COVID-19, но и улучшить инфраструктуру для хранения препаратов и логистики.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 мая в Украину доставили новую партию вакцины против коронавируса от Pfizer. В частности, прилетело более 120 тысяч доз препарата.