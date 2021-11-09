Не успел вакцинироваться. В Киеве мужчина умер от COVID-19 накануне выписки из больницы: подробности

В Киеве коронавирус унес жизнь 45-летнего Владимира Дмитренко. Мужчина болел всего десять дней и уже собирался покидать больницу, но внезапно наступила смерть. Он хотел вакцинироваться, однако так и не успел этого сделать.

Владимир строил большие планы на жизнь, активно помогал украинским школьникам и студентам добиваться успеха. Друзья и родные вспоминают его как талантливого организатора, называют душой компании, хорошим отцом и просто энергичным человеком.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Друзья Владимира не могут поверить, что его больше нет в живых. Талантливый и полный идей мужчина строил большие планы на свою жизнь.

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По словам его друга Владислава Бовсуновского, Владимир почувствовал себя плохо еще 27 октября. Ему становилось все хуже и в итоге мужчину забрали в одну из киевских больниц. Позже казалось, что состояние стабилизировалось. Сатурация повысилась до 92% и пациент уже собирался выписываться, но 7 ноября он внезапно умер. "Выяснилось, что у него было поражено 30% легких", – рассказал друг.

Владимир не был противником вакцинации, но, к сожалению, так и не успел сделать прививки.

"Он несколько раз пробовал пойти привиться, но была очередь, а времени стоять там у него не было. Он все время был чем-то занят. И вот так случилось", – говорит Владислав.

Владимир Дмитренко занимался тем, что помогал молодым талантливым украинцам участвовать в международном техническом конкурсе ISEF в США. В нашей стране проводился национальный отборочный конкурс "Эко-Техно", победители которого отправлялись в Штаты на финал Intel ISEF. Призеры в качестве вознаграждения получали гранты на учебу за границей. Мужчина также был организатором IT-мероприятий для журналистов.

Знакомые Владимира вспоминают, что он был "крутым и неординарным". "Вова, твои идеи, стремления, планы были на стороне добра! Лидер, борец, активист! За тобой было так много серьезных побед", – пишет Ирина Рябека.

Владимира также вспоминают, как прекрасного мужа и отца, который по-настоящему любил жизнь. У него остались супруга Елена и дочь, которая учится в 11-м классе.

Во вторник, 9 ноября, родные и близкие попрощались с Владимиром. Его похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

OBOZREVATEL выражает соболезнования семье мужчины и хочет еще раз напомнить своим читателям о необходимости вакцинироваться от коронавируса. Обратите внимание: более 90% всех пациентов с COVID-19, которые поступают в больницы и реанимации страны, – непривитые. И хоть после вакцинации сохраняется риск заразиться, но болезнь у таких людей протекает намного легче, они защищены от летального исхода.