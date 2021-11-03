Бережнов: в реанимациях почти 100% пациентов – непривитые, альтернативы вакцинации нет

Текущая волна коронавируса в Украине может пойти на спад уже через неделю, но для этого есть два важнейших условия: непривитые граждане должны немедленно вакцинироваться, а карантинные ограничения должны строго соблюдаться в полном объеме. Однако учитывая реальное положение дел, эпидемиологические показатели будут на крайне высоком уровне минимум до середины ноября.

Украинцам старшего и пожилого возраста следует воздержаться от контактов, в том числе с любимыми внуками, а лучше – сделать прививку от COVID-19. Ведь именно эта категория сегодня заполняет реанимации и уходит в мир иной раньше срока.

Такое мнение в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL высказал бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. Далее приводим его прямую речь.

Карантинных мер, которые уже введены, в общем-то, достаточно, если мы будем строго их соблюдать. Их достаточно, чтобы в определенной мере уменьшить нагрузку на больницы. Если мы все сегодня привьемся, если мы маски наденем и сделаем все остальное, через неделю все и остановится.

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Но учитывая нашу реальность… Как я вижу, мы постепенно выходим на какое-то плато по отдельным показателям. Количество лиц, которые попадают в больницу, немного уменьшается. Но те, кто работают в больницах, в реанимациях, говорят, что практически 100% пациентов непривиты. Значит, надо привиться всем, кто не привит, и соблюдать все защитные меры.

Но я думаю, еще, как минимум, две недели будут держаться высокие цифры выявленных новых случаев. Фактическая заболеваемость наверняка намного больше.

Если сегодня мы видим давку в очередях на вакцинацию, кому предъявлять претензии? Толпы тех, кто пытается успеть на последний паровоз. Люди обижаются, возмущаются. Но ведь о необходимости вакцинации было сказано уже давно.

Государство все равно поступает достаточно мягко, учитывает экономические вопросы, из двух зол выбирают меньшее. Но когда в 1970 году в Одессе была вспышка холеры, город оцепили войска, работали жестко.

Свежий пример – Китай. Как только началась эпидемия, они действовали так, как положено: все блокируем, никто не выходит, "расстрел на месте"… Поэтому несмотря на миллиардное население, сегодня там единицы больных COVID-19.

В статистике для нас важно количество отягощенных случаев. Необходимо стараться уменьшить его, потому что тяжелые больные забивают больницы и особенно реанимации.

Сейчас на вакцинацию пошли относительно молодые люди. А тех, кому 60+ все равно меньшинство. Особенно тех, кому 70 лет. На этот контингент нужно обратить внимание в первую очередь. Мне кажется, что большинство из них попадает в интенсивку и большинство из них уходит раньше, чем надо.

Скорее всего, в реанимациях лежит возрастной непривитый контингент. Вакцинация этой категории людей уменьшит нагрузку на больницы и на интенсивную терапию. Нужно хотя бы один раз их уколоть.

Для людей такого возраста необходимо максимально ограничить контакты. В такие периоды желательно не контактировать и вообще меньше ходить на улицу.

Если человеку за 60, нечего шастать, простите на слове. Внуки – это потенциальные убийцы дедушек и бабушек. Они приносят им вирусы.

Сейчас дети в школу не пошли – с кем их оставить? И вот опять дедушкам и бабушкам большой привет… Поэтому как-то надо это решать. Или быстро тянуть дедушек и бабушек на прививку. Чтобы, если и заразятся, будут легче болеть, по крайней мере, останутся дома.

Если люди старшего возраста привиты, то тоже не стоит их подвергать риску заражения. Потому что в таком возрасте уже не настолько сильная иммунная система, у них может быть масса других заболеваний.

Кто может, пусть купит кислородные концентраторы. Я не делаю им рекламы, но после 60 вообще иногда полезно подышать кислородом. Можно выходить на свежий воздух, но так как его найти сложно, можно пользоваться концентратором.

Кое-кто говорит: я боюсь прививки. И я всегда отвечаю: вы не боитесь заболеть, но боитесь привиться? Где логика?

Даже один укол приводит к тому, что иммунная система включается. Если человек не болел коронавирусом, должно пройти хотя бы две недели, чтобы иммунная система настроилась.

Хорошо бы, конечно, после первого укола две недели пересидеть где-то в погребе, чтобы ни с кем не контактировать. Но даже если человек заразится этим диким возбудителем, Дельтой, он все равно легче перенесет заболевание.

Я могу сказать только о своем личном опыте. Не хочу никого агитировать. Но как только я переступил порог определенного возраста, я начал активно вакцинироваться.

Третью, бустерную, дозу прививки от COVID-19 я сделаю. Я сделал две дозы прививки почти полгода назад. В прошлом году вакцинировался от пневмококковой инфекции, в этом году уже привился от гриппа.

Чем больше человеку лет, тем больше показаний к вакцинации. Если есть проблемы со здоровьем, это показания к вакцинации. А семейный врач уже решает, прививаться человеку, или нет. Например, если непривитая беременная умирает, то уходит два человека, а не один.

Противопоказание к вакцинации только одно – острая аллергия на компоненты вакцины. Но она проявится в первые полчаса после прививки. Укололи, полчаса посидел, все нормально – можешь идти. Все остальное от лукавого.

Некоторые говорят: после вакцинации на 20-й день что-то произошло… После или вследствие? После того, как прилетели грачи, наступила весна. А если бы они не прилетели, весна бы не наступила?

На сегодня альтернативы вакцинации нет вообще. Это война. За 7 лет войны на Донбассе у нас погибло во много раз меньше людей, чем умерло от этой гадости.