Бережнов: в реанимациях почти 100% пациентов – непривитые, альтернативы вакцинации нет

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Covid
4 минуты
39
Бережнов озвучил прогноз по коронавирусу в Украине

Текущая волна коронавируса в Украине может пойти на спад уже через неделю, но для этого есть два важнейших условия: непривитые граждане должны немедленно вакцинироваться, а карантинные ограничения должны строго соблюдаться в полном объеме. Однако учитывая реальное положение дел, эпидемиологические показатели будут на крайне высоком уровне минимум до середины ноября.

Украинцам старшего и пожилого возраста следует воздержаться от контактов, в том числе с любимыми внуками, а лучше – сделать прививку от COVID-19. Ведь именно эта категория сегодня заполняет реанимации и уходит в мир иной раньше срока.

Такое мнение в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL высказал бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. Далее приводим его прямую речь.

Статистика заболеваемости коронавирусом будет зашкаливать еще 2 недели

Карантинных мер, которые уже введены, в общем-то, достаточно, если мы будем строго их соблюдать. Их достаточно, чтобы в определенной мере уменьшить нагрузку на больницы. Если мы все сегодня привьемся, если мы маски наденем и сделаем все остальное, через неделю все и остановится.

Видео дня

Но учитывая нашу реальность… Как я вижу, мы постепенно выходим на какое-то плато по отдельным показателям. Количество лиц, которые попадают в больницу, немного уменьшается. Но те, кто работают в больницах, в реанимациях, говорят, что практически 100% пациентов непривиты. Значит, надо привиться всем, кто не привит, и соблюдать все защитные меры.

Но я думаю, еще, как минимум, две недели будут держаться высокие цифры выявленных новых случаев. Фактическая заболеваемость наверняка намного больше.

Если сегодня мы видим давку в очередях на вакцинацию, кому предъявлять претензии? Толпы тех, кто пытается успеть на последний паровоз. Люди обижаются, возмущаются. Но ведь о необходимости вакцинации было сказано уже давно.

Государство все равно поступает достаточно мягко, учитывает экономические вопросы, из двух зол выбирают меньшее. Но когда в 1970 году в Одессе была вспышка холеры, город оцепили войска, работали жестко.

Свежий пример – Китай. Как только началась эпидемия, они действовали так, как положено: все блокируем, никто не выходит, "расстрел на месте"… Поэтому несмотря на миллиардное население, сегодня там единицы больных COVID-19.

В ближайшие 2 недели заболеваемость в Украине будет держаться на высоком уровне.
Нужно привить старшие возрастные категории граждан

В статистике для нас важно количество отягощенных случаев. Необходимо стараться уменьшить его, потому что тяжелые больные забивают больницы и особенно реанимации.

Сейчас на вакцинацию пошли относительно молодые люди. А тех, кому 60+ все равно меньшинство. Особенно тех, кому 70 лет. На этот контингент нужно обратить внимание в первую очередь. Мне кажется, что большинство из них попадает в интенсивку и большинство из них уходит раньше, чем надо.

Скорее всего, в реанимациях лежит возрастной непривитый контингент. Вакцинация этой категории людей уменьшит нагрузку на больницы и на интенсивную терапию. Нужно хотя бы один раз их уколоть.

Для людей такого возраста необходимо максимально ограничить контакты. В такие периоды желательно не контактировать и вообще меньше ходить на улицу.

Если человеку за 60, нечего шастать, простите на слове. Внуки – это потенциальные убийцы дедушек и бабушек. Они приносят им вирусы.

Сейчас дети в школу не пошли – с кем их оставить? И вот опять дедушкам и бабушкам большой привет… Поэтому как-то надо это решать. Или быстро тянуть дедушек и бабушек на прививку. Чтобы, если и заразятся, будут легче болеть, по крайней мере, останутся дома.

Если люди старшего возраста привиты, то тоже не стоит их подвергать риску заражения. Потому что в таком возрасте уже не настолько сильная иммунная система, у них может быть масса других заболеваний.

Кто может, пусть купит кислородные концентраторы. Я не делаю им рекламы, но после 60 вообще иногда полезно подышать кислородом. Можно выходить на свежий воздух, но так как его найти сложно, можно пользоваться концентратором.

Людей старшего возраста необходимо изолировать.
Почему люди боятся прививки больше, чем смертельной болезни?

Кое-кто говорит: я боюсь прививки. И я всегда отвечаю: вы не боитесь заболеть, но боитесь привиться? Где логика?

Даже один укол приводит к тому, что иммунная система включается. Если человек не болел коронавирусом, должно пройти хотя бы две недели, чтобы иммунная система настроилась.

Хорошо бы, конечно, после первого укола две недели пересидеть где-то в погребе, чтобы ни с кем не контактировать. Но даже если человек заразится этим диким возбудителем, Дельтой, он все равно легче перенесет заболевание.

Я могу сказать только о своем личном опыте. Не хочу никого агитировать. Но как только я переступил порог определенного возраста, я начал активно вакцинироваться.

Третью, бустерную, дозу прививки от COVID-19 я сделаю. Я сделал две дозы прививки почти полгода назад. В прошлом году вакцинировался от пневмококковой инфекции, в этом году уже привился от гриппа.

Чем больше человеку лет, тем больше показаний к вакцинации. Если есть проблемы со здоровьем, это показания к вакцинации. А семейный врач уже решает, прививаться человеку, или нет. Например, если непривитая беременная умирает, то уходит два человека, а не один.

Противопоказание к вакцинации только одно – острая аллергия на компоненты вакцины. Но она проявится в первые полчаса после прививки. Укололи, полчаса посидел, все нормально – можешь идти. Все остальное от лукавого.

Некоторые говорят: после вакцинации на 20-й день что-то произошло… После или вследствие? После того, как прилетели грачи, наступила весна. А если бы они не прилетели, весна бы не наступила?

На сегодня альтернативы вакцинации нет вообще. Это война. За 7 лет войны на Донбассе у нас погибло во много раз меньше людей, чем умерло от этой гадости.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКарантин в УкраинеТретья доза от коронавирусаВакцинация в Украине и миреКоронавирусЭксклюзивЛокдаунДельта штаммСергей Бережнов