Врачи рассказали о COVID-катастрофе в Украине и показали, что происходит в реанимациях. Видео

Из-за вспышки коронавируса в Украине врачи и медсестры падают с ног от нагрузки, а смертность от заболевания бьет рекорды. Пациенты в тяжелом состоянии признают: COVID-19 – не вымысел, а настоящий ад.

Об этом рассказали медики четырех украинских городов. Соответствующее видео опубликовало "Радио свобода" в Facebook. В нем показаны переполненные больницы с тяжелыми больными коронавирусом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Так, журналисты показали нескольких пожилых людей из Краматорской реанимации, которые находятся на аппаратах ИВЛ. "Нечем дышать, дышать тяжело очень, хуже, чем было", – рассказывает одна из них.

Видео дня

По словам врача, медики не просто падают с ног от усталости, а еще и морально тяжело переживают из-за сложившейся ситуации. "Это тяжело морально, потому что люди теряют близких и родных", – сказала она.

"Вакцинироваться надо всем", – сказал журналистам пожилой мужчина, который, как показано на видео, находится в критическом состоянии и еле говорит.

Медик из Харькова отметил, что врачи пытаются спасти всех пациентов, но есть и те, которые до сих пор не верят в коронавирус.

"Усталость. Работаем, стараемся всеми силами всех по возможности вытащить, но люди сами этого не хотят. И делают все, чтобы оно продолжалось. И остались те, что не верят в COVID-19. Говорят, что его не существует. Вот они чаще всего и попадают в больницы", – рассказал он.

"У нас меньше 200 пациентов нет уже в течение месяца. Очень много тяжелых и они "тяжелеют" на глазах. Сегодня пациент приехал, на собственных ногах поднялся, а завтра он уже к аппарату подключен с сатурацией 40", – сказал другой медик.

Сотрудники больниц города Ривне отмечают, что новый штамм коронавируса более агрессивен, а пациенты в медучреждениях в основном невакцинированные.

"Течение, бесспорно, по сравнению с прошлым штаммом, более агрессивно. Категория пациентов помолодела. К сожалению, находящиеся у нас пациенты вакцину не получили", – рассказал медик.

"Господи! Я даже не представляла, что это за болезнь. Это ад! Это страшное. В таком возрасте, я имею группу инвалидности, не могла ходить, я такого страшного не чувствовала. Какое это страшное! Но, Боже, спасибо врачам и сотрудникам, что они меня подняли", – отметила одна из пациенток.

"Надо всем людям объяснять, чтобы береглись и вакцинировались, потому что это очень страшно. Я тоже не верила. Даже новости не хотела смотреть", – сказала другая женщина.

Во Львове из-за осложнений троим пациентам ампутировали ноги. Все из-за тромбоза, который нередко влечет за собой COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, нынешнюю волну заболеваемости коронавирусом Украина не сможет победить с помощью вакцинации населения, потому что уже опоздала с этим. Не исключено, что в ноябре-декабре COVID-ситуация будет самой тяжелой, рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.