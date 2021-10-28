Врачи рассказали, что нужно знать о вакцинации третьей дозой от COVID-19

В Украине рассматривается возможность бустерной вакцинации населения в борьбе с COVID-19. Однако среди врачей нет единого мнения, кому необходима третья вакцина.

В частности, как утверждает ведущая инфекционистка Министерства здравоохранения Ольга Голубовская, бустерная доза нужна тем, кто имеет иммунодефицит. Для здоровых людей достоверной информации о ее пользе нет, говорится в материале OBOZREVATEL.

Она пояснила, что иммунодефицитное состояние обычно наблюдается у лиц, имеющих онкологические болезни, тяжелые заболевания. Ведь именно при таких условиях в организме – ослабленная выработка антител.

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При этом врач отмечает, что существует утверждение того, что дополнительная прививка противопоказана молодежи, и может даже нанести вред. По ее словам, об этом идет речь в мировых авторитетных статьях. Также убеждена, что сам подход к решению проблемы с этой болезнью будет меняться в зависимости от мутации вируса и появления новых штаммов.

К идее бустерной вакцинации скептически относится и врач-эпидемиолог Андрей Александрин. По его мнению, нецелесообразно тратить вакцины, пока не привиты группы риска, которые дают рекордную заболеваемость и смертность.

Он убежден, что третья вакцина уместна для тех стран, где вакцинировано по 70-80 процентов людей. Для нашей страны – это нелогично, сообщил врач.

Аналогичного мнения и директор Института биохимии Национальной академии наук Украины Сергей Комиссаренко. Он считает, что дополнительная вакцина необходима пожилым гражданам, объясняя процессом старения иммунной системы.

Ученый рассказал, что в мире существует практика рекомендации третьей дозы вакцины именно для людей старше 70-ти, а в нашей же стране такого предложения нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, к концу 2021 года Украина получит еще 15 млн доз препарата для вакцинации компании Pfizer. Также ожидаются поставки вакцины от Moderna в рамках инициативы COVAX.