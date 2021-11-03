Врачи о ситуации с COVID-19 в Украине: готовимся к напряженному ноябрю, волна будет нарастать

Число больных коронавирусом в Украине продолжает расти и после небольшого снижения, суточное количество выявленных случаев заболевания опять выросло. По мнению врачей, в ближайшее время волна COVID-19 будет лишь нарастать.

Как рассказала в интервью ТСН руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тымко, предугадать, сколько будет длиться данный всплеск заболевания COVID-19 практически невозможно. Второй месяц в стране наблюдается тенденция к росту.

Она отметила, что рассчитывать на то, что коронавирус в ближайшее время пойдет на спад – не стоит. А потому врачи "готовятся к напряженному ноябрю".

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"А там уже увидим, что будет дальше", – сказала эксперт.

Со своей стороны семейный врач из Киева Елена Лазаренко подчеркнула, что данная волна коронавируса "очень тяжелая" и медики фиксируют рост смертей связанных с заболеванием.

"Учитывая динамику заболеваемости, я считаю, что эта волна в ближайшее время будет нарастать. К сожалению, будет расти и смертность пациентов", – сказала она.

Врач отметила, что те, кто попадает с коронавирусом в больницу, нуждаются в длительном лечении. Часто пациенты с диагнозом COVID-19, проводят в стационарах по три-четыре недели и, "к сожалению часто умирают".

Она же подчеркнула, что во многом в ухудшении ситуации виноваты сами люди.

"Они ходят навещать своих больных родственников в больницы, сами заражаются, болеют, но продолжают ходить на работу, их дети в школу и т. д. То есть делают все для того, чтобы штамм Дельта активно распространялся", – сказала врач.

По ее мнению, помочь снизить уровень заболеваемости в Украине помогут жесткие ограничения, связанные с прерыванием "контактной цепочки".

В Минздраве сообщили, что за минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели почти 20 тысяч человек, а скончались от осложнений COVID-19 700 человек. Среди новых больных 1 263 ребенка и 339 медработников. Больше всего случаев заболевания в этот понедельник зарегистрировали в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и в г. Киев (1738).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вновь начали работу заводы по производству кислорода для больниц.